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Законодательство РК

В Казахстане урегулировали работу курьеров и таксистов

В Казахстане регламентировали труд работников, нанимаемых через интернет-платформы Фото: Zakon.kz
Недавно принятые поправки в Трудовой кодекс РК регламентировали труд работников, нанимаемых через интернет-платформы, сообщает Zakon.kz.

В частности, Трудовой кодекс дополнен новой статьей 146-1, в которой определены особенности регулирования труда работников, нанимаемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости.

Так, установлено, что трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, должен заключаться на определенный срок, но без ограничения на срок не менее одного года.

Речь идет о платформах Яндекс Такси, Glovo Wolt и других, которые теперь должны заключать публичный договор, и всякий таксист или курьер, который присоединится к оферте, тем самым будет считаться занятым со всеми вытекающими социальными льготами.

В поправках говорится, что при заключении трудового договора с таким работником должны соблюдаться все нормы трудового законодательства. При этом режим работы, продолжительность ежедневной работы, учет рабочего времени, система и условия труда определяются по согласованию сторон и устанавливаются в коллективном или трудовом договорах, а также актах работодателя.

Изменения и дополнения внесены законом от 20 апреля 2023 года, которые вводятся в действие с 1 июля 2023 года.

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