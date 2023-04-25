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Законодательство РК

Усилить контроль цен на социально значимые товары поручил Смаилов

Казахстан инфляция продукты Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК поручил акиматам регионов усилить мониторинг цен на социально значимые продукты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что основная цель кабмина – снизить инфляцию в 2 раза до конца года. И от каждого ответственного руководителя, как отметил Смаилов, требуется высокая эффективность и полная отдача.

"Важной задачей правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары. Вместе с тем, показатели продовольственной инфляции демонстрируют, что ряд акиматов данную работу ведет неэффективно. За прошедшую неделю наблюдается рост цен на социально значимые товары на 0,1%, из них по Актобе, Усть-Каменогорску, Семею, Кызылорде – порядка 0,2%. В этой связи, необходимо акиматам регионов необходимо усилить мониторинг цен на социально значимые продукты. Нужно принять упреждающие меры по недопущению превышения 15% торговых надбавок. Акиматы имеют для этого все необходимые возможности".Алихан Смаилов

Также он поручил увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке, обеспечить развитие механизмов по хранению и транспортировке товаров.

"Население должно почувствовать и увидеть реальную отдачу от принимаемых мер".Алихан Смаилов

Он добавил, что нужно взять на особый контроль реализацию мер в регионах по форвардным закупкам, стабилизационным фондам, применению оборотной схемы, антимонопольным и торговым мерам регулирования. А на местах максимально содействовать бизнесу в увеличении внутреннего производства продовольственных товаров, расширении объемов хранения, логистике, реализации проектов в обрабатывающей промышленности.

По последним данным, дорожают не все продукты, но большинство. Возможно, это связано с ростом цен на ГСМ и новым урожаем.

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