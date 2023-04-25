Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не мог служить в ВС РК

Завербованный ЧВК "Вагнер" 23-летний казахстанец, по данным Минобороны, в Казахстане был признан не годным к военной службе, передает Zakon.kz.

Ситуацию с казахстанским студентом, завербованным ЧВК "Вагнер", прокомментировал начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Каныш Абубакиров.



"По данному гражданину (казахстанцу, завербованному в "Вагнер" – Прим. ред) – он был признан негодным к службе в рядах ВС РК". Каныш Абубакиров

Он также отметил, что правовую оценку действиям частной военной компании и ситуации в целом будут давать другие уполномоченные органы, такая оценка не в компетенции Министерства обороны.

Ранее в МИД РК подтвердили информацию о том, что гражданин Казахстана, студент Томского университета подписал контракт с российской ЧВК "Вагнер". В соцсетях распространена информация о том, что 23-летний казахстанец уже находится в составе подразделений ЧВК на территории Украины.