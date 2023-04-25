В Китае мужчине вживили чип для алкоголиков

36-летний мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, стал первым человеком в Китае, которому хирургическим путем вживили чип. Этот чип предназначен для устранения тяги к выпивке, сообщает Zakon.kz.

Мужчина по фамилии Лю прошел пятиминутную процедуру 12 апреля в рамках клинических испытаний под руководством Хао Вэя, бывшего вице-президента Международного комитета ООН по контролю над наркотиками, сообщает SCMP.



Ожидается, что чип поможет Лю бороться с тягой к выпивке в течение пяти месяцев. После имплантации чип выделяет налтрексон – вещество, обычно используемое в лечении зависимости для предотвращения рецидивов. Это вещество поглощается организмом и воздействует на рецепторы в мозге.

Лю был алкоголиком в течение 15 лет. Выпивая в среднем пол-литра китайского ликера в день, он часто становился агрессивным. Его распорядок дня состоял в том, чтобы выпить бутылку китайского ликера перед завтраком и продолжать пить в течение дня на работе и вечером "до потери сознания".

Зависимость Лю, обострившаяся в последние пять лет, практически разрушила его жизнь и отношения с близкими ему людьми. Он регулярно ссорился со своими родителями, которые, по его мнению, смотрели на него свысока.

После имплантации чипа, мужчина выразил надежду, что теперь он сможет наслаждаться жизнью без алкоголя.

Налтрексон пришел на смену дисульфираму, который был основным средством лечения алкогольной зависимости до конца 20 века. В то время как дисульфирам имеет неприятные эффекты, включая головокружение, тошноту и рвоту, налтрексон действует мягче и отключает ту часть мозга, которая биологически поощряет употребление алкоголя.

В докладе медицинского журнала The Lancet за 2018 год говорится, что Китай занимает первое место в мире по количеству смертей, связанных с алкоголем. В 2017 году было зарегистрировано 650 тыс. таких смертей среди мужчин и 59 тыс. среди женщин. Было установлено, что мужчины в возрасте от 45 до 59 лет являются самыми большими потребителями алкоголя.