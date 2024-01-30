Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

28 января прошла первая в мире операция по чипированию человека: Neuralink вживили в мозг человека. Операция прошла успешно, сообщает Zakon.kz.

На следующий день после операции основатель компании миллиардер Илон Маск сообщил о вживлении чипа в социальной сети Х.

"Первый человек получил имплант от Neuralink вчера и восстановление идет хорошо. Установка показывает хорошие результаты", – написал Маск в посте.





The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Neuralink получила разрешение регулирующих органов на опыты с людьми в мае прошлого года. При помощи чипов, вживленных в мозг, Маск планирует вернуть утраченные способности организма, которые получают пациенты после травм. Источники сообщают, что в том числе, чипы помогут людям с протезами управлять искусственными конечностями.

Ранее стало известно, что Илон Маск потерял звание самого богатого человека.