Захват аэропорта Алматы: подсудимые могут вернуться на место событий

В Алматы продолжается суд по делу активистов, обвиняемых в захвате аэропорта во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

На судебном процессе 25 апреля адвокат подсудимого Каласа Нурпеисова Абзал Айдарханов ходатайствовал о том, чтобы провести выездное судебное заседание на территории международного аэропорта Алматы, произвести там осмотр местности и помещения только по пути следования подсудимого Нурпеисова. По его словам, это необходимо, чтобы суду представилась возможность детально разобраться в обстоятельствах уголовного дела.

Прокурор, отметил что для согласования этих действий нужно направить соответствующий запрос руководству аэропорта. Судья Мартпек Какимжанов удовлетворил ходатайство адвоката, посчитав его обоснованным

"Суд не возражает, ждем согласования, а потом будем работать дальше", — отметил судья.

В суде помимо этого выступил сотрудник диспетчерской службы в РГП "Казаэронавигация" Расул Байназаров, очевидец событий 5 января 2022 года в аэропорту Алматы. С его слов, он принял смену дежурства примерно в 20:40. Поднявшись на рабочее место, на девятый этаж, он увидел, что отключены светосигнальные огни взлетно-посадочной полосы.

Вспоминая о событиях 5 января, Байназаров отметил, что садясь со своими коллегами в автобус, который доставил их в здание РГП "Казаэронавигация", он испытывал чувство тревоги.



"Когда мы приехали до точки, на крыльце увидели группу посторонних лиц, все они были в масках. Они в недоброжелательной форме выдвигали свои требования, присоединиться к ним, говорили, что они за народ. Наш руководитель сказал нам не слушать их и заходить в здание. Конечно, в тот момент я испытывал чувство страха и боялся за свою жизнь. Была атмосфера хаоса и паники, мы не знали сколько еще людей придут, что от них ждать и будут ли они вооружены", — поделился свидетель.

Он рассказал также, что принял подсудимого Жанайдара Карменова за главаря.

"У него был бейджик с красной лентой и кепка. Он говорил: кто пойдет с нами, переходите на сторону народа. Вел себя достаточно уверенно, жестикулировал и четко говорил. Мне показалось, что он среди них главный", — сказал свидетель.

На скамье подсудимых – активисты Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Согласно озвученным обвинительным актам, активисты Тлеужанова и Нурпеисов подозреваются в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 272 УК РК), а Далибаев, Шилибаев и Карменов – в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 272 УК РК), сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожениями имущества во время нападения и захвата стратегических объектов аэропорта и РГП "Казаэронавигация". К слову, все подсудимые отрицают обвинения.

