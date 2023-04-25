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Заморозки, дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 26 апреля

Заморозки, дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 26 апреля Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики ожидаются дожди с грозами.

"Днем на юге Атырауской области пройдут сильные дожди, в Восточно-Казахстанской области ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, днем – дождь", – сообщили синоптики. 

По стране ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе и западе – с пыльной бурей.

На севере, в горных районах Жетысуской области ночью сохраняются заморозки 2-7 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С , днем +22+24°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С .

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

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