Заморозки, дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 26 апреля
По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики ожидаются дожди с грозами.
"Днем на юге Атырауской области пройдут сильные дожди, в Восточно-Казахстанской области ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, днем – дождь", – сообщили синоптики.
По стране ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе и западе – с пыльной бурей.
На севере, в горных районах Жетысуской области ночью сохраняются заморозки 2-7 градусов.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С , днем +22+24°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С .
В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.