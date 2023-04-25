Доллар продолжил падение на торгах 25 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,04 тенге, опустившись на 1,36 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,93 тенге (-0,02) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 501,93 тенге, рубля – 5,62 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,5-455 тенге, евро – по 499-504 тенге, российские рубли – по 5,4-5,7 тенге.

Цены на нефть сохраняют стабильность. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent символически снизилась на 0,1% — до 82,46 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,09%, до 78,69 доллара.

