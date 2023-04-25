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Для Казахстана увеличились риски вторичных санкций

Казахстан США санкции риски Фото: пресс-служба министерства национальной экономики РК
Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг 25 апреля на пресс-конференции в Астане заявила, что для Казахстана растет риск вторичных санкций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Элизабет Розенберг, Казахстану следует серьезно относиться к тому факту, что Россия пытается уклониться от санкций и использует в этом плане Казахстан.

"Растет риск (вторичных санкций. – Прим. ред.) как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля, и они достаточно преуспели в этих усилиях". Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг

Она добавила, что правительство США находится в партнерстве с казахстанскими коллегами, с представителями правительства, частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти существующие риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью РФ в уклонении от санкций и мер экспортного контроля.

Ранее помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод рассказал об обеспокоенности американских властей всплеском поставки товаров, находящихся под санкциями в России, в Казахстан. В основном это компоненты для ракет и дронов.

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