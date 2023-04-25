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Американские власти обеспокоены резким скачком поставок некоторых санкционных товаров в Казахстан

Казахстан США санкции товары перечень риски Фото: Zakon.kz
Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод на пресс-конференции в Астане 25 апреля заявил, что американские власти озабочены всплеском поставки товаров, находящихся под санкциями в России, в Казахстан. В основном это компоненты для ракет и дронов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил помощник министра торговли США, в настоящее время Российская Федерация предпринимает попытки по уклонению от экспортного контроля и санкций для того, чтобы получить те товары и компоненты, которые нужны данной стране для модернизации своих вооружений.

"Одним из способов является поставка этих товаров через третьи страны, такие как Казахстан. Я хотел бы обозначить, что поставка таких товаров на территорию РФ через территорию Казахстана является прямым нарушением экспортного контроля, а также законодательства США".Мэттью Аксельрод

Он отметил, что делегация представителей США находится на этой неделе с визитом в Казахстане, чтобы предоставить правительству информацию относительно конкретных товаров. Спикер добавил, что если сравнивать период перед началом конфликта в Украине и сегодняшним моментом, то "был зафиксирован довольно существенный рост поставки именно таких товаров". В то же самое время был зафиксирован резкий скачок количества этих специфических товаров, которые затем из Казахстана транспортировались на территорию России. С момента начала боевых действий до настоящего момента сумма, на которую они были приобретены, исчисляются миллионами долларов США.

"Речь идет о перечне товаров, которые вызывают у нас наибольшую озабоченность. И мы это делаем для того, чтобы уведомить правительство Казахстана о том, что люди, находящиеся за пределами Казахстана, пытаются найти различные способы для того, чтобы осуществлять запрещенные операции в отношении РФ. Мы уделяем свое внимание таким приоритетным товарам, как компьютерные чипы, а также элементы, используемые в интегрированных электронных системах, необходимых для российских ракет и дронов. Мы сегодня говорим не об айфонах, не о стиральных машинах, а говорим о конкретных элементах компьютерной техники, которые используются для обеспечения энергообеспечения, а также навигации ракет и дронов".Мэттью Аксельрод

По его словам, Казахстан – это не единственная страна, которую иностранные гости посещают с такой миссией. После они с аналогичной задачей отправятся в Кыргызстан.

"Казахстан не одинок в этом смысле, паттерн наблюдается и в других странах Центральной Азии, и мы пришли к выводу, что в том числе казахстанские компании используются для такого уклонения от санкций. Я хотел бы обратить внимание, что речь не идет об абсолютно всех товарах двойного назначения, вовсе нет. Мы сузили этот перечень до компьютерных чипов, а также компонентов, которые позволяют энергоснабжать и управлять российскими ракетами и дронами. Когда я говорил о миллионах долларов, на которые были закуплены товары, поступавшие в Казахстан и затем транспортировавшиеся в Россию, я имел в виду этот узкий перечень товаров".Мэттью Аксельрод

В апреле 2022 года США начали вводить санкции и ограничения против Российской Федерации, введенные после 22 февраля 2022 года.

В конце февраля 2023 года во время официального визита в Казахстан государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил риски того, как наложенные на РФ санкции коснутся Казахстана. 

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