Концепцию развития обрабатывающей промышленности до 2029 года утвердили в Казахстане

Концепция развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы утверждена постановлением правительства от 28 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Индустриальная политика Казахстана ориентирована на создание условий стимулирования конкурентоспособности предприятий обрабатывающего сектора, способных адаптироваться к изменениям геополитических и экономических процессов.

Принципы и подходы промышленно-инновационного развития будут реализованы в рамках Закона РК "О промышленной политике Республики Казахстан", а также с учетом обязательств Казахстана в рамках членства в международных экономических организациях.

Концепция обрабатывающей промышленности основана на следующих принципах:

фокус на производстве обработанной продукции с высокой добавленной стоимостью; сопряжение промышленно-инновационного и территориального развития; ориентация на внешние рынки с учетом внутренних возможностей; баланс стратегических интересов государства, общества и бизнеса; эффективность и адресность мер стимулирования.

Политика промышленно-инновационного развития будет сбалансирована между прямой и системной поддержкой.

Прямые меры стимулирования предприятий

Будет усовершенствован и пересмотрен механизм предоставления мер государственного стимулирования отечественных предприятий. Суть нового подхода должна заключаться в проведении предварительного анализа субъектов предпринимательства, который включает в себя анализ финансовой устойчивости, технического оснащения субъекта, бизнес-процессов, стратегии, его возможностей, результатов.

Будут введены встречные обязательства предприятий, которые предусматривает набор обязательств предприятия по исполнению экономических показателей производства, в том числе социально значимых. Предусмотрено внедрение ответственности за некачественное и/или несвоевременное исполнение обязательства со стороны предприятий (возврат средств, компенсация, штрафы, пени). Это позволит избежать недобросовестного использования государственных ресурсов, увеличить эффективность государственного стимулирования и последующего мониторинга.

В целях обеспечения прозрачности при получении мер государственного стимулирования необходимо открыть доступ органов государственного аудита к сведениям, составляющим банковскую тайну.

Между государством и субъектами промышленно-инновационной деятельности будут заключаться Соглашения о повышении конкурентоспособности. Такое Соглашение даст право на получение комплекса мер государственного стимулирования, включая предоставление индивидуального проектного менеджера на оказание комплексной консультационной поддержки по всем мерам государственного стимулирования промышленности.

Отечественный инженерно-технического персонал предприятий обрабатывающей промышленности для повышения квалификации сможет проходить стажировку на передовых зарубежных заводах через механизм софинансирования.

Мерами государственного стимулирования могут воспользоваться субъекты промышленно-инновационной деятельности, исключительно ориентированные на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров.

Системная поддержка

Системная поддержка заключается в создании специализированных факторов и условий спроса для развития обрабатывающей промышленности, поддержки экспорта, привлечению иностранных инвестиций, решению проблем с высвобождающейся рабочей силой.

Раскрытие промышленного потенциала и специализации регионов будет осуществлено с учетом центров высокотехнологичных и наукоемких производств в северо-восточных регионах страны, "новых переделов" в западных регионах, передовых технологий в развитии АПК в северных регионах, а также за счет развития новых источников энергии и сопутствующих производств на юге.

Продолжится развитие территориальных кластеров, для чего создадут реестр кластерных инициатив: выявление или идентификация кластеров в регионах и последующее ранжирование.

Будут внедрены новые подходы к функционированию и развитию СЭЗ:

внедрение дифференцированного подхода предоставления льгот СЭЗ по принципу "чем больше инвестиций, тем больше льгот"; строительство готовых производственных помещений для реализации проектов малого и среднего бизнеса. Механизм реализации программы включает в себя льготное кредитование на строительство производственных помещений, а также льготные условия аренды малым и средним бизнесом. Данная программа не будет ограничиваться территориями СЭЗ и ИЗ; выделение бюджетных средств на строительство критический важных объектов инфраструктуры на 3-5 лет; законодательное определение порядка и критериев изменения статуса индустриальных зон регионального и республиканского значения.

Финансирование проектов и лизинговое финансирование

Долгосрочное финансирование проектов в обрабатывающей промышленности осуществляется по ставке не более 9% для конечного заемщика при микшировании бюджетных средств с привлеченными в пропорции 70/30, с собственным участием предприятия не менее 20% от суммы проекта.

Экспортное финансирование отечественных производителей будет производиться АО "Банк Развития Казахстана" по ставке не более 6% для конечных заемщиков путем микширования бюджетных средств с коммерческими в пропорции 70/30 сроком на 20 лет.

В рамках лизингового финансирования поддержка будет предоставляться по следующим направлениям:

обновление/модернизация автомобилей и специальной техники; обновление парка сельскохозяйственной техники и автобусов через механизм лизингового финансирования АО "Фонд развития промышленности".

обновление парка автотранспортных средств, участвующих в грузовых перевозках.

лизинговое финансирование заявителей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства, автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники.

Развитие внутреннего рынка

Развитие обрабатывающей промышленности будет зависеть от развитости и сложности внутреннего рынка. Предстоит решить задачи по облегчению доступа отечественных производителей к розничным каналам продаж, повышению доверия к результатам казахстанских испытательных лабораторий и сертификационных центров.

Перспективным направлением развития внутреннего производства должно стать привлечение иностранного капитала через:

создание контрактных производств; создание совместных производств; локализацию продукции.

В целях дозагрузки отечественных предприятий обрабатывающей промышленности будут разработаны регуляторные механизмы по обеспечению отечественным сырьем и меры стимулирования, в том числе налоговое и таможенное стимулирование, по облегчению доступа к импортному сырью, не производящемуся и не имеющих перспектив производства на территории Казахстана.

Для развития внутреннего рынка обрабатывающей промышленности будут проработаны следующие системные меры:

внедрение мер, разрешенных в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации, направленных на обеспечение стабильности стратегически важных секторов экономики (изъятие из национального режима, меры тарифного и нетарифного регулирования и т.д.);

при реализации крупных проектов иностранными инвесторами предусмотреть условия по привлечению в качестве партнеров казахстанские компании;

стимулирование локализации производств путем создания вокруг крупных производственных предприятий малых и средних компаний по оказанию технологически связанных и сервисных услуг, выпуску комплектующих материалов и переработке и (или) утилизации отходов производства и потребления;

создание центра развития горнорудного машиностроения для развития и укрепления взаимодействия между недропользователями твердых полезных ископаемых и производителями на внутреннем рынке;

продолжение работы по развитию центров субконтрактации совместно с крупными частными и государственными предприятиями в промышленности;

участие в международных системах промышленной кооперации и субконтрактации в целях развития промышленного сотрудничества и кооперации в рамках ЕАЭС;

создание службы развития поставщиков на базе национального института развития в области развития промышленности, направленной на повышение конкурентоспособности отечественных производителей обработанной продукции;

выработка мер стимулирования по развитию кооперации предприятий обрабатывающей промышленности и отраслей промышленности в рамках исполнения контрактов (в т.ч. EPC) по регулируемым закупкам;

распределение количественных ограничений вывоза и (или) ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

определение размера квот и срока действия квоты в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

выдача лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот) в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

в целях упорядочения предпринимательской деятельности в сфере оборота вторичного металлургического сырья необходимо введение разрешительного порядка;

создание цифровой платформы по учету оборота вторичного металлургического сырья.

Развитие инноваций /технологическое развитие

Государственная поддержка инновационной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности будет направлена на развитие высокотехнологичных производств, повышение технологической сложности продукции, корпоративных инноваций и трансферт технологий через инструменты по предоставлению инновационных грантов, грантов бизнес-инкубирования, промышленных грантов и других инструментов, направленных на содействие внедрению новшеств в производстве, в том числе процессных инноваций.

Будет сформирована база знаний в области Индустрии 4.0. на основе опыта и экспертизы отраслевых лидеров – промышленных предприятий (ERG, Kazakhmys, Kaz Minerals, Kazzinc, Алтыналмас, Alageum electric и др), международных поставщиков (вендоров) цифровых решений (Fraunhofer, Siemens, Kuka, SAP, Kaspersky и др.), авторитетных экспертных организаций (World Bank, KPMG, Strategy Partners и др.) и отечественных НИИ (Назарбаев Университет, Сатпаев Университет, Astana IT университет, ИГД Кунаева и др.).

Цифровизация промышленности

Меры будут сконцентрированы на следующих направлениях:

улучшение правовых условий и регулирование для стимулирования процесса автоматизации промышленности; создание цифровой инфраструктуры для промышленности, включая обеспечение предприятий широкополосным доступом в Интернет для стимулирования процесса автоматизации промышленности; актуализация действующих и разработка новых инструментов государственного стимулирования для внедрения цифровых решений и элементов Индустрии 4.0 в промышленности; повышение осведомленности и заинтересованности предприятий в цифровизации (обучение, методологическая и экспертная поддержка, повышение квалификации специалистов предприятий и организаций, формирование базы знаний по повышению производительности труда, в том числе Индустрии 4.0); создание площадки для взаимодействия IT компаний, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий, государственных органов и т.д. дальнейшая реализация и мониторинг проектов цифровизации и автоматизации системообразующими компаниями; содействие в развитии роботизации промышленного сектора.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

Целевые индикаторы:

Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,8 раза к уровню 2021 года;

Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности вырастет в 2,8 раза к уровню 2021 года;

ИФО производства обрабатывающей промышленности в 2029 году вырастет до 106,5% к предыдущему году;

Рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность в 2,3 раза к уровню 2021 года.

Ожидаемые результаты:

рост экспорта обработанной продукции до 36 млрд долларов США;

увеличение налогов и других обязательных поступлений в бюджет до 5,8 трлн тенге.

Концепция утверждена Постановлением Правительства РК от 28 марта 2023 года.