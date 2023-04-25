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Казахстан и Китай налаживают сотрудничество в газовой отрасли

Казахстан и Китай налаживают сотрудничество в газовой отрасли Фото: АО "НК "QazaqGaz"
Казахстан и Китай налаживают сотрудничество в газовой отрасли. Об этом рассказал председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов на своей странице в Facebook по результатам рабочей поездки в Китай.

QazaqGaz удалось достичь договоренностей со стратегическими партнерами. Среди них компании CNPC, TapLine, PetroChina International и HBP.

Как сообщил Санжар Жаркешов, ожидается сотрудничество национальной компании и CNPC по направлениям геологоразведки газовых активов в Казахстане. Также запланировано строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и второго газоперерабатывающего завода на Кашагане с объемом мощности переработки до 4 млрд куб. м в год.

Казахстан и Китай налаживают сотрудничество в газовой отрасли

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Помимо этого, Санжар Жаркешов лично проинспектировал ход производства оборудования для ГПЗ на Кашагане. Оборудование изготавливается на заводе HBP, в провинции Дацин. После прохождения контроля качества под надзором независимого аудитора TÜV Rheinland оборудование отправляется в Атырау для сборки на строительной площадке.

"После передачи ГПЗ в доверительное управление QazaqGaz и срывов всех сроков предыдущим частным инвестором нам важно продолжить реализацию проекта, при этом убедиться в соответствующем качестве оборудования", – рассказал глава компании.

Совместно с PetroChina CBM планируется сотрудничество по производству метана угольных пластов. В данный момент QazaqGaz изучает возможности освоения угольных бассейнов в Казахстане. Для наращивания компетенций в области нетрадиционных коллекторов компания изучает опыт зарубежных партнеров, а также наращивает компетенции научно-технического центра "QazaqGaz НТЦ".

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