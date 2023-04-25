Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Можно ли хранить колеса от автомобиля в паркинге

Можно ли хранить колеса в паркинге Фото: unsplash
Можно ли хранить в паркинге на своем парковочном месте зимние колеса с шинами в сборе, если это не мешает проходу и путям эвакуации? Если нет, в каком нормативном правовом документе это сказано. Такой вопрос был задан на сайте МЧС, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК ответили, что согласно пункту 3.1 Строительных норм РК, автостоянки (гараж-стоянка, парковка), находящиеся в здании, сооружении (часть здания, сооружения) или на специальной открытой площадке, предназначены для хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Вместе с тем в МЧС отметили, что в Правилах пожарной безопасности говорится, что использование гаражей, помещений в зданиях автостоянок, паркингов и открытых стоянок не по прямому назначению (складирование горючих материалов, газовых баллонов, устройство ремонтных мастерских, окрасочных камер, помещений, комнат для проживания) 

не допускается. 

То есть хранить колеса в паркинге или на оборудованной парковке в сборе или просто шины не допускается.

Читайте также

Что ожидает представителей знаков зодиака 25 апреля

Магнитные бури: как пережить энергетические штормы

Стилист назвал модные платья для весны и лета

Лариса Черненко
МЧС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
нелегалы, пересечение границы, Кудебаев
Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала
Казахстан студент ЧВК "Вагнер" Министерство обороны
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не мог служить в ВС РК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления