Можно ли хранить колеса от автомобиля в паркинге

Можно ли хранить в паркинге на своем парковочном месте зимние колеса с шинами в сборе, если это не мешает проходу и путям эвакуации? Если нет, в каком нормативном правовом документе это сказано. Такой вопрос был задан на сайте МЧС, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК ответили, что согласно пункту 3.1 Строительных норм РК, автостоянки (гараж-стоянка, парковка), находящиеся в здании, сооружении (часть здания, сооружения) или на специальной открытой площадке, предназначены для хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Вместе с тем в МЧС отметили, что в Правилах пожарной безопасности говорится, что использование гаражей, помещений в зданиях автостоянок, паркингов и открытых стоянок не по прямому назначению (складирование горючих материалов, газовых баллонов, устройство ремонтных мастерских, окрасочных камер, помещений, комнат для проживания) не допускается.

То есть хранить колеса в паркинге или на оборудованной парковке в сборе или просто шины не допускается.