Ситуация в Украине: Для РК увеличились риски вторичных санкций, Черноморский флот атаковали беспилотники

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Для Казахстана увеличились риски вторичных санкций, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в Астане. По ее словам, следует серьезно относиться к тому факту, что Россия пытается уклониться от санкций и использует в этом плане Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Росгвардии задержали в Мелитополе братьев, которые собирали данные о российских военных и передавали украинским войскам. Задержанные рассказали, что за работу им обещали 10 тыс. гривен, но обманули.

Трамп заявил, что новое выдвижение Байдена на президентский пост плохо закончится – может быть, даже третьей мировой.

Рижские власти решили в ближайшее время снести памятник русскому поэту и прозаику Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собраний у него горожан на 9 мая.

Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT.

Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма, заявили в Минобороны РФ;

Киев отрицает, что использовал зерновой коридор для атаки на базу Черноморского флота в Крыму – представитель президента Украины.

ООН сообщила, что генсек Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу продления "зерновой инициативы".

Обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки – Песков.

Лучше "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами, чем Украина в НАТО или мировая война – Медведев.

ЕС и Япония выступили против предложения США к странам "Большой семерки" запретить весь экспорт в Россию, пишет Financial Times.

Евросоюз запустил процесс совместных закупок газа – Еврокомиссия.

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