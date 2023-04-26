Пожар в Свердловской области: повреждены 92 строения, погиб один человек, эвакуировали 240 осужденных

В Свердловской области в поселке Сосьва крупный пожар. Огонь стремительно распространяется, уже повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший, сообщает Zakon.kz

Кроме того как сообщила пресс-служба регионального ГУ ФСИН в соцсети "ВКонтакте" эвакуировали 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23.

По информации МЧС работы по тушению пожара в посёлке Сосьва не останавливаются ни на минуту

Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.

К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.