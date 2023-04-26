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Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России

Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России Фото: скриншот с видео
Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России в другую страну, сообщает Zakon.kz

Он объяснил невозможность переезда из России в большом интервью, опубликованном в "Аргументы и факты".

"Я эту возможность полностью исключил. Хотя, имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России. Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно", - рассказал артист.

По словам Киркорова, в России его держат друзья, отец (певец Бедрос Киркоров), дом и публика. Он отметил, что и его дети обожают свою страну, школу, в которую ходят.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова обвиняют в пропаганде ЛГБТ после его концерта.

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