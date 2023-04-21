Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ

Популярного поп-певца российской эстрады Филиппа Киркорова обвиняют в пропаганде ЛГБТ после его концерта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет российское издание Лента, один из зрителей концерта Киркорова обратился в прокуратуру. Заявление поступило после того, как обратившийся побывал на концерте певца.

"Мужчине-заявителю не понравилось, как Киркоров обнялся с танцором и закинул на него ногу. Он посчитал, что это проявление гомосексуализма и вообще-то запретно", – пишет издание.





Прокуратура проведет проверку Киркорова на причастность к пропаганде ЛГБТ. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России был принят в прошлом году.

Накануне Киркоров уже становился объектом обсуждений: поклонники заподозрили артиста в увеличении ягодиц. Округлившиеся ягодицы "как у Ким Кардашьян" артист показал на последнем концерте в Санкт-Петербурге. Он вышел в обтягивающем костюме, спел и станцевал перед публикой.