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Пленарное заседание Мажилиса – 26 апреля 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 26 апреля 2023 года Фото: senate.parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 26 апреля проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов:

  • О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза.
  • О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества.
  •  О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.


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