Пленарное заседание Мажилиса – 26 апреля 2023 года
Фото: senate.parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 26 апреля проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят проекты законов:
- О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза.
- О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества.
- О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.
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