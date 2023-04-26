В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Фото: pixabay
Приказом МИИР от 19 апреля 2023 года с 3 мая продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, сообщает Zakon.kz.
Вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана:
- всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
- автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов;
- автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Приказ вводится в действие 6 мая 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2023 года.
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