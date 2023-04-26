В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

Фото: pixabay

Приказом МИИР от 19 апреля 2023 года с 3 мая продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, сообщает Zakon.kz.

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