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Законодательство РК

В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

Продлен запрет на вывоз металлолома, черных и цветных металлов Фото: pixabay
Приказом МИИР от 19 апреля 2023 года с 3 мая продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана:

  • всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;
  • автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов;
  • автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Приказ вводится в действие 6 мая 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2023 года.

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