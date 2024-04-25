Продлен запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана

Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля 2024 года еще на полгода продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана отходов и лома цветных черных металлов, сообщает Zakon.kz.

С 5 мая в течение шести месяцев запрещается вывозить из РК:

всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);

автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2024 года.

Данные меры вводятся для увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и борьбы с нелегальным оборотом лома.

На текущий момент в Казахстане действует полугодовой запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, введенный с 7 ноября 2023 года.