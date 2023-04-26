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Законодательство РК

Обмениваться кредитными историями намерены страны ЕАЭС

Мажилис, ратификация, кредитные истории Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 26 апреля ратифицировали Соглашение, создающее условия для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза".

Документ представила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. 

По ее словам, Соглашение разработано в рамках реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года. 

"Цель соглашения – создание условий для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение совершено 21 декабря 2021 года. Документ определяет порядок трансграничного обмена кредитными отчетами и перечень передаваемой информации. К такой информации относится запрос о предоставлении кредитного отчета, согласие субъекта кредитной истории, сам кредитный отчет, а также документы, касающиеся оспаривания кредитной истории", – добавила она.

Глава АРРФР отметила, что по условиям Соглашения трансграничный обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика – физического или юридического лица. При этом такая информация предоставляется исключительно с целью заключения кредитных отношений или последующего мониторинга.

Отмечается, что трансграничный обмен кредитными отчетами будет осуществляться через ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане уполномоченными признаны два кредитных бюро – АО "Государственное кредитное бюро" и ТОО "Первое кредитное бюро". В других странах Союза уполномоченные организации включают: в России – шесть кредитных бюро, в Кыргызстане – два кредитных бюро, в Армении и Беларуси – по одному кредитному бюро.

"Соглашением установлена обязанность всех сторон, уполномоченных организаций и пользователей кредитной истории по обеспечению защиты информации в рамках трансграничного обмена", – отметила Мадина Абылкасымова. 

По ее данным, Соглашение уже ратифицировано в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В Российской Федерации ратификация Соглашения не требуется, исходя из норм национального законодательства.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что Соглашение определяет механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, и направлено на создание равных условий для резидентов всех государств-членов ЕАЭС при обращении за кредитными ресурсами в банки, находящиеся на территориях других государств-членов.

С другой стороны, Соглашение направлено на обеспечение для банков возможности качественной оценки рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Отмечается, что это будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках ЕАЭС.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС продолжает расти

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