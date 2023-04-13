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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС продолжает расти

товары Фото: primeminister.kz
В январе-феврале 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 4 133,3 млн долларов. В номинальном выражении это больше на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В Бюро национальной статистики отметили, что в январе-феврале 2023 года экспорт товаров составил 1 650 млн долларов (+33,9%). Импорт составил 2 483,3 млн долларов США (-7,1%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС страны занимают:

  • Россия – 92,6%,
  • Кыргызстан – 4,1%,
  • Беларусь – 3,2%,
  • Армения – 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам. Произошло увеличение в 5,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 82,6%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в 3,5 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,6%).

В январе 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 2 130,4 млн долларов, что больше на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

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