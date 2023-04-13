Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС продолжает расти
В Бюро национальной статистики отметили, что в январе-феврале 2023 года экспорт товаров составил 1 650 млн долларов (+33,9%). Импорт составил 2 483,3 млн долларов США (-7,1%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС страны занимают:
- Россия – 92,6%,
- Кыргызстан – 4,1%,
- Беларусь – 3,2%,
- Армения – 0,1%.
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам. Произошло увеличение в 5,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 82,6%).
В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов – рост в 3,5 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,6%).
В январе 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 2 130,4 млн долларов, что больше на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.