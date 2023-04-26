Успешный управленец рассказал, как построить самую большую медицинскую компанию в Казахстане

Амантур Рыскулов, генеральный директор Diaverum Казахстан – ведущей компании, занимающейся уходом за пациентами с хроническими заболеваниями почек, рассказал Zakon.kz, как открывал и развивал диализные клиники в свои 28 лет, с какими проблемами столкнулся и как их удалось решить.

Diaverum – шведская компания, ведущий мировой поставщик широкого спектра услуг по уходу за почками – от профилактической помощи до диализа и трансплантации. В Казахстане компания берет свое начало с 2015 года, в то время, когда к ней присоединился наш герой. В настоящий момент Diaverum в Казахстане – самый крупнейший поставщик услуг диализа.

Фото: Instagram/amanturryskul

Амантур Рыскулов пришел в Diaverum в возрасте 28 лет на должность финансового директора. Буквально через несколько месяцев ему предложили возглавить команду в Казахстане. На тот момент она состояла всего из 70 человек. Сейчас же это самая главная диализная компания в стране, которая насчитывает в штате более тысячи сотрудников в 53 клиниках по всей стране.

Наш герой провел огромную работу по налаживанию бизнес-процессов, подбору персонала. К сожалению, в Казахстане не так много управленцев и менеджеров по медицинскому направлению, поскольку сектор здравоохранения всегда был государственным сектором. Он, можно сказать, начал с нуля, вкладывая все свои ресурсы в формирование нового поколения менеджеров здравоохранения.

Как видно из истории данной компании, на этапе становления основной целью было расширить фактическое присутствие компании в Казахстане, чтобы люди с хроническими заболеваниями почек могли получать диализ даже в самых отдаленных городах и селах. И Амантуру Рыскулову удалось это сделать.

Сейчас на территории нашей страны работают 53 диализных центра в 17 регионах. В целом, компания под его руководством обслуживает 30% всех пациентов, нуждающихся в диализе в республике, а это порядка 2800 человек. Ему доверили здоровье самое большое количество пациентов.

Фото: Instagram/amanturryskul

"Приведу в пример один случай. Мы открыли клинику в пос. Казалы Кызылординской области. Когда я туда приехал, одна бабушка со слезами на глазах мне сказала: "Спасибо за то, что вы есть. Потому что благодаря вам я увидела свадьбу своего внука". Честно сказать, тогда мне было очень приятно получить такую благодарность за свой труд", – вспомнил Амантур Рыскулов.

Помимо того, что компания оказывает услуги диализа, под четким руководством Амантура Рыскулова сейчас Diaverum занимается доставкой расходных материалов и лекарственных препаратов другим клиникам, которые оказывают схожие медицинские услуги людям с хроническими заболеваниями почек.

"В прошлом году мы получили высшую степень национальной аккредитации. Сейчас мы единственная компания в Казахстане в сфере диализа, у которой есть такая аккредитация. Это был сложный процесс, зато сейчас мы имеем подтверждение качества наших услуг", – делится достижением своей компании Амантур Рыскулов.

Конечно, в получении данной аккредитации основную роль сыграл Амантур Каныбекович. Не зря же говорят, что все начинается с головы.

Четко выстроенные бизнес-процессы, правильный менеджмент и ценности, которыми должен обладать управленец, лежат в основе успешного бизнеса. И это все есть у Амантура Рыскулова.

За восемь лет в руководстве компанией наш топ-менеджер сталкивался с разными проблемами. Но, по его словам, гладко в бизнесе никогда не бывает, поэтому руководителю важно вовремя среагировать и принять верное решение. И ключевым моментом здесь является скорость принятия решений.

"В первое время были проблемы с сотрудниками. К сожалению, не всегда попадаются хорошие врачи, кому-то не хватает знаний, компетенций. Я внедрил в компанию культуру образования. Наши специалисты постоянно учатся новому, проходят стажировки за рубежом – в Турции, Швеции", – поделился он.

Конечно, не обходилось и без форс-мажора с поставщиками лекарств и расходными материалами. Но такие моменты всегда удавалось решить быстро и в максимально сжатые сроки, а все благодаря решительности руководителя компании. Также в Diaverum взяли за правило держать необходимый запас препаратов и средств, чтобы в компании не возникало дефицита.

Фото: Instagram/amanturryskul

"Конкурентный бизнес не построить без хорошего управленца. А хороший управленец – это человек высоких ценностей, порядочности. Я думаю, что для главы компании финансовые вещи не должны являться самоцелью. Лично для меня важен результат и то, ради чего я все это делаю", – подчеркнул Амантур Рыскулов.

Руководитель компании отметил, что во главу угла ставит пациентов. Для них всегда создаются комфортные условия, а также доступность и, что немаловажно, с каждым обратившимся работают квалифицированные специалисты – это то, к чему постоянно стремится компания.

Фото: Instagram/amanturryskul

По словам коллег, Амантур Каныбекович полностью отдается работе. По его инициативе впервые в диализной отрасли Казахстана внедрены полные циклы бизнес-процессов для оценки рисков, аккредитации, аттестации, изучения, оценки и контроля качества диализных услуг. Благодаря его упорному труду на протяжении восьми лет выстроилась и работает система управления диализной клиникой по всем параметрам: медицинской, операционной и финансовой. Коллеги отметили, что он является высоко порядочным человеком, с достоинством выполняет возложенные на него обязательства.

Блистательный организатор здравоохранения, человек, думающий наперед, сказали в кулуарах коллеги по отрасли.

Еще одним крупным достижением Амантура Рыскулова является внедрение полностью безбумажной цифровой диализной клиники в Казахстане. Опять же, это было впервые не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Мир ускоряется, появляются новые цифровые инструменты. И этот глобальный тренд также был внедрен в Diaverum под руководством генерального директора. Что же именно было сделано? Посредством ИТ-технологий были связаны аппараты гемодиализа, результаты лабораторных исследований, пациент и необходимая отчетность в государственные структуры. И при этом отпала необходимость заполнения бумажных форм и передачи данных, так как все медицинские данные в электронном формате и передаются автоматически во все необходимые базы. Например, у пациентов есть свое специальное приложение на телефоне, где они могут видеть сразу свои результаты анализов.

По словам Амантура Рыскулова, задача цифровизации – получать структурированную, достоверную и оперативную информацию, которая необходима как врачам, государственным органам, так и специалистам в сфере управления здравоохранения. Переход на электронный документооборот оказался не только одной из самых сложных задач в работе нашего героя, но и крайне нетривиальной в плане перелома психологического восприятия и реформирования традиционной системы здравоохранения. Но удалось переломить данный паттерн и успешно внедрить во всех 53 клиниках полную программу цифровизации диализных процессов в стране. И это было сделано впервые в нашей стране.

За последние несколько лет изменилось отношение самого медицинского сообщества к значению цифрового здравоохранения. Традиционный медицинский скепсис сменился пониманием новых возможностей и удобств, которые обеспечивает цифровизация как для населения, так и для медицинских профессионалов. Амантур Каныбекович был в авангарде этих изменений в нашей стране. В диализной отрасли он начал с формирования культуры работы в медицинских информационных системах (МИС): цифровая поддержка должна восприниматься как средство улучшения качества и расширения возможностей процесса гемодиализа. Автоматизированный учет оказанных услуг, израсходованных лекарственных средств и изделий медицинского назначения позволяет повышать эффективность управленческих решений за счет понятного и объективного анализа результатов. Возможно, и в этом был секрет успеха Амантура Рыскулова и компании Diaverum.

Основной задачей являлось не только обеспечить докторам и среднему медицинскому персоналу возможность использования современных информационных технологий, но и избавить их от тяжелой и затратной по времени бумажной работы, дублирования вносимой информации. И это было успешно внедрено! Сейчас в диализных клиниках нет этой необходимости. Они абсолютно безбумажны. Конечно, как многие такие большие проекты, проект по цифровизации сталкивался с проблемами – ограниченностью финансовых ресурсов, дефицитом квалифицированных кадров и необходимостью учитывать региональные реалии. Но цифровизация – это не смена носителя информации, не превращение формы или документа в своего цифрового аватара, это смена парадигмы, базовыми принципами которой становятся сохранность, преемственность и достоверность хранимой и передаваемой информации. И именно в основе этих принципов была успешна внедрена в 2017-2022 годах цифровизация в диализных центрах Diaverum во главе с Амантуром Каныбековичем. На данный момент она почти завершена, но продолжается постоянная работа над усовершенствованием.

Амантур Рыскулов считает, что истинный смысл жизни человека – в реализации своего потенциала и возможностей, поэтому не собирается останавливаться на достигнутом и уже сейчас думает над новыми проектами, ставит очередную цель. А именно – в будущем глава компании хотел бы построить cеть многопрофильных клиник по всему Казахстану с доступной, качественной и цифровой медициной.