В Казахстане похолодает в ближайшие три дня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27-29 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, а затем по мере смещения в восточном направлении в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами.





Как отмечают синоптики, по стране прогнозируется усиление ветра, на западе и в южных регионах – пыльные бури.





Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-33, на юге – до 27-35, на юго-востоке – до 23-30 тепла.





"На остальной территории страны 27-28 апреля сохранится нынешний температурный фон, однако 29 апреля снова понизится ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла", – рассказали в РГП "Казгидромет".