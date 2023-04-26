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В Казахстане похолодает в ближайшие три дня

В Казахстане похолодает в ближайшие три дня Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 27-29 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, а затем по мере смещения в восточном направлении в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами.

Как отмечают синоптики, по стране прогнозируется усиление ветра, на западе и в южных регионах – пыльные бури.

Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-33, на юге – до 27-35, на юго-востоке – до 23-30 тепла.

"На остальной территории страны 27-28 апреля сохранится нынешний температурный фон, однако 29 апреля снова понизится ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла", – рассказали в РГП "Казгидромет".

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