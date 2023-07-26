43-градусная жара, дожди, град, шквал: погода в Казахстане на ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 27 июля на юго-востоке, 27-28 июля на западе, юго-западе, 28-29 июля на северо-западе страны ожидается очень сильная жара +40+43.

"В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, 28 июля на севере, 28-29 июля на востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди, град, шквал", – говорится в прогнозе.

Нынешнее лето во многие регионы Казахстана принесло если и не небывалую, то, по крайней мере, давно не виданную жару. Казахстанцы вынуждены разными методами спасаться от палящего зноя. Ранее корреспонденты Zakon.kz рассказали, как спасаются от жары в Шымкенте, Алматы и Павлодаре.