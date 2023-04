Певица Граймс разрешила использовать ее голос в песнях, созданных ИИ

Канадская певица Граймс заявила, что ей нравится идея "убить авторское право". Музыкальная индустрия пытается понять последствия появления треков, созданных искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Граймс разрешила музыкантам создавать новые песни с ее голосом с помощью искусственного интеллекта. Она будет делить 50% гонораров от любого успешного трека, созданного ИИ и включающего ее голос, сообщает The Guardian.

"Это такая же сделка, как и с любым артистом, с которым я сотрудничаю. Не стесняйтесь использовать мой голос без каких-либо санкций. Я думаю, что это круто – быть "слитым" с машиной, и мне нравится идея открытого доступа ко всему искусству и уничтожения авторских прав". Граймс

Граймс заявила, что работает над программным обеспечением, которое должно хорошо имитировать ее голос, но также рассмотрит возможность выпуска вокальных треков для использования людьми для обучения ИИ.

На вопрос о том, что она будет делать, если люди будут использовать ее голос для создания расистского или насильственного контента, она ответила, что отберет право на свой голос "только за очень токсичные тексты".

В настоящее время музыкальная индустрия вступает на новую территорию, пытаясь справиться с последствиями появления большого количества песен, созданных с помощью ИИ и генерации голосов артистов.



На прошлой неделе Universal Music обратилась в TikTok, YouTube и Spotify с просьбой удалить трек под названием Heart On My Sleeve. В песне использовался вокал певцов Дрейка и The Weeknd, однако их сгенерировал ИИ.

В заявлении лейбла говорится, что "обучение ИИ с использованием музыки наших артистов является "нарушением закона об авторском праве". Тем не менее, позиция Universal не была проверена в суде и остается юридически серой зоной.



В октябре Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) предупредила, что компании, создающие ИИ, массово нарушают авторские права, используя музыку для обучения своих машин.

Однако в прошлом месяце Бюро по авторским правам США постановило, что искусство, созданное ИИ, включая музыку, не может быть защищено авторским правом, поскольку оно "не является продуктом человеческого авторства".