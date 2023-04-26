Два новых банка могут появиться в Казахстане

По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, две микрофинансовые организации выразили желание преобразоваться в банки второго уровня, сообщает Zakon.kz.

О том, что агентство ожидает конвертации микрофинансовых организаций в банки второго уровня, она сообщила в кулуарах Мажилиса.

"У нас есть две большие микрофинансовые организации, которые выразили намерение конвертироваться в банки второго уровня. Это KMF и Solva. У них портфель, уровень достаточности капитала позволяет преобразоваться в банк. В прошлом году соответствующие законодательные поправки были приняты, которые позволяют провести конвертацию без того, чтобы сдать сперва лицензию микрофинансовой организации, можно подать, провести конвертацию и получить банковскую лицензию". Мадина Абылкасымова

Она добавила, что АРРФР подготовили поправки в законодательство о банковской системе, чтобы либерализовать требования к открытию новых банков.

"После принятия этих поправок мы надеемся, что будет больше желающих открыть банки второго уровня". Мадина Абылкасымова

Она также ответила на вопрос, касающийся вторичных санкций в отношении казахстанских банков. По ее словам, никаких уведомлений от регуляторов они не получали.