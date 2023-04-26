Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два новых банка могут появиться в Казахстане

Два новых банка могут появиться в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, две микрофинансовые организации выразили желание преобразоваться в банки второго уровня, сообщает Zakon.kz.

О том, что агентство ожидает конвертации микрофинансовых организаций в банки второго уровня, она сообщила в кулуарах Мажилиса.

"У нас есть две большие микрофинансовые организации, которые выразили намерение конвертироваться в банки второго уровня. Это KMF и Solva. У них портфель, уровень достаточности капитала позволяет преобразоваться в банк. В прошлом году соответствующие законодательные поправки были приняты, которые позволяют провести конвертацию без того, чтобы сдать сперва лицензию микрофинансовой организации, можно подать, провести конвертацию и получить банковскую лицензию".Мадина Абылкасымова

Она добавила, что АРРФР подготовили поправки в законодательство о банковской системе, чтобы либерализовать требования к открытию новых банков.

"После принятия этих поправок мы надеемся, что будет больше желающих открыть банки второго уровня".Мадина Абылкасымова

Она также ответила на вопрос, касающийся вторичных санкций в отношении казахстанских банков. По ее словам, никаких уведомлений от регуляторов они не получали.

Читайте также

Кто заинтересовался покупкой Bereke bank

Успешный управленец рассказал, как построить самую большую медицинскую компанию в Казахстане

Смаилов поручил подготавливать специалистов для нужд экономики

Жадра Жулмухаметова
АРРФР Абылкасымова Мадина Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Филипп Киркоров рассказал, что его держит в России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления