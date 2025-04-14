Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова представила проект нового закона о банках, сообщает Zakon.kz.

В рамках круглого стола по обсуждению проекта нового закона о банках и банковской деятельности, который проходит 14 апреля в Алматы, председатель АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что банковская система вступает в новый этап своего развития.

"Широкое внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта предоставляет новые возможности для повышения точности оценки рисков, усовершенствования кредитных скорингов, усиления защиты данных и механизмов противодействия мошенничеству. Такие инструменты становятся важной частью практики финансовых организаций. С учетом обозначенных тенденций агентством совместно с Национальным банком подготовлен проект нового закона, а также проекты изменений в смежные кодексы и законы. Всего поправки коснутся 7 кодексов и 16 законодательных актов Республики Казахстан" Мадина Абылкасымова

Проект нового закона о банках включает семь ключевых направлений. По словам председателя агентства, первое направление касается модернизации системы лицензирования и регулирования доступа на банковский рынок.

В частности, вводится базовая банковская лицензия, упрощающая выход новых участников на рынок и способствующая усилению конкуренции. В отличие от универсальной лицензии, она предусматривает ограничения по размерам активов и видам операций, а также снижает требования к минимальному капиталу (до 10 млрд тенге), системе управления рисками и надзорной нагрузке, что создает более гибкие условия регулирования при сохранении устойчивости системы.

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что новый подход особенно актуален для МФО, активно работающих с малым и средним бизнесом, в том числе в регионах, которые уже выразили заинтересованность в получении банковской лицензии.

Помимо этого, усиливаются требования к организациям, предоставляющим финансовые услуги населению. Особое внимание уделяется соблюдению стандартов комплаенса, обеспечению информационной безопасности и защите прав потребителей, что направлено на повышение прозрачности операций, снижение рисков для клиентов и укрепление доверия к финансовой системе в целом. Также создаются условия для развития исламского банкинга.

"Универсальным банкам будет предоставлена возможность получить дополнительную лицензию на осуществление исламской банковской деятельности при условии обязательного раздельного ведения учета и соблюдения установленных принципов, что обеспечит прозрачность операций и защиту интересов клиентов". Мадина Абылкасымова

Второе направление связано с развитием поведенческого надзора и усилением защиты прав потребителей. Отмечается, что будет выстроена комплексная система надзора, сопоставимая по значимости с пруденциальным надзором.

В основе регулирования заложен подход, который интегрирует принципы ответственности при управлении финансовыми продуктами, включая их разработку, рекламу, предоставление и мониторинг.

Усилены требования по раскрытию информации, ограничены недобросовестные практики, введена ответственность финансовых организаций за повышение уровня финансовой грамотности. Кроме того, для эффективного распределения обязанностей между участниками финансового рынка пересмотрена трехуровневая система рассмотрения обращений на финансовом рынке, сообщила глава АРРФР.

Согласно новому подходу, финансовая организация обязана в первую очередь рассмотреть и принять решение по обращениям потребителей. Далее спор может рассматриваться единой службой финансового омбудсмена, которая теперь является основным механизмом досудебного урегулирования споров на финансовом рынке.

Третье направление касается механизмов урегулирования неплатежеспособных банков. Предполагается внедрение трехступенчатой системы, включающей усиленный надзор, режим восстановления финансовой устойчивости и режим урегулирования.

При первых признаках ухудшения финансового состояния банк будет переведен под усиленный надзор с актуализацией планов восстановления. В случае дальнейшего ухудшения запускается режим восстановления устойчивости с применением стабилизационных мер, а если банк признается неплатежеспособным, реализуется механизм урегулирования, предусматривающий назначение временной администрации и проведение оценки жизнеспособности.

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что основная цель состоит в минимизации применения государственной поддержки, которая ограничивается только исключительными случаями для системно значимых банков, с минимальными рисками для финансовой системы.

Четвертое направление охватывает совершенствование банковского регулирования с учетом международных стандартов. Пятое – посвящено стимулированию кредитования. Так, планируется развитие синдицированных кредитов, создание гарантийного фонда и формирование условий для продвижения инструментов, таких как факторинг, с целью расширения доступа к финансированию для субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирования деловой активности в экономике.

Шестое направление связано с оптимизацией структуры банковского законодательства. Мадина Абылкасымова пояснила, что новый закон будет логически структурирован в соответствии с жизненным циклом банка – от его создания и лицензирования до процедур ликвидации, при этом исключены устаревшие и дублирующие нормы. Требования к акционерам и руководящему составу будут систематизированы и перенесены в отдельный закон "О государственном регулировании, контроле и надзоре", что повысит юридическую ясность и удобство применения норм для участников рынка.

Седьмое направление касается развития национальной цифровой финансовой инфраструктуры, включая регулирование цифровых активов. Этот блок нацелен на формирование технологически продвинутой и устойчивой финансовой системы, предоставляющей правовую и техническую базу для дальнейшей цифровизации.

Председатель АРРФР отметила, что закон разработан при активном участии международных экспертов – ЕБРР, МВФ, Oliver Wyman, KPMG, Dentons. В результате удалось не только отразить актуальные вызовы и учесть мнение участников рынка, но и внедрить передовые международные подходы к регулированию банковской деятельности.

Отметим, что в сентябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость реформирования банковской сферы и, в частности, указал на необходимость принять новый закон о банках. Добавим, что действующий закон о банках и банковской деятельности был принят еще в 1995 году.