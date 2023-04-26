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12-летняя Жанель Али покорила жюри "Голос. Дети" в Испании

казахстанская певица на Голос Дети Фото: Instagram/lavozkids
Казахстанская певица исполнила песню Кристины Агилеры "Hurt", сообщает Zakon.kz.

Жанель Али исполнила песню американской певицы на этапе слепых прослушиваний. Во время исполнения композиции к ней повернулись трое членов жюри из четверых.

В конце исполнения жюри остались под впечатлением от исполнения Жанель Али. 

Судя по информации со страницы конкурса в Instagram, выступление казахстанки особенно впечатлило члена жюри – испанскую певицу и композитора Росарио Флорес. Она стала наставницей нашей соотечественницы.

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Редакция Zakon.kz
Интересное Испания
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