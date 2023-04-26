Трещотки, журчалки и скакун: энтомолог рассказал о самых удивительных насекомых Казахстана

Многие казахстанцы не замечают этих созданий, а некоторых они пугают своим видом. Журналист Zakon.kz выяснил, какие необычные насекомые могут оказаться у нас под ногами и почему они так выглядят.

Впереди майские праздники. Большинство семей отправятся на проснувшуюся природу. Для комфортного отдыха, чтобы миновать опасность быть ужаленными и укушенными, а также, чтобы не погубить редкий вид насекомых, необходимо немного разбираться в местных "букашках".

Энтомолог рассказал нам об особенностях самых многочисленных представителей животного мира, обитающих в Казахстане, которые поражают многообразием форм и окраски.

Так, одним насекомым окраска позволяет оставаться незаметными в своей среде обитания, замаскироваться, и называется она покровительственной. Для насекомого она служит защитой, а для нас – встречей с удивительным созданием, которое привлекает к себе внимание своей красотой или, наоборот, пугающим видом.

Первый необычный представитель – трещотка.

"Взгляните на самку трещотки-бриодемы: не сразу увидишь ее среди камней и лишайников. Трещотками их называют за характерный треск при полете", – рассказывает заведующий лабораторией энтомологии Института зоологии КН МНиВО РК Сергей Колов.

По словам специалиста, встретить трещоток можно в Казахском мелкосопочнике, или, как его еще называют, мелкосопочник Сары Арқа (Желтый хребет). Расположен он на юге и юго-востоке нашей страны.

Трещотка Геблера (Bryodema gebleri), горы Улытау. Фото предоставлено Сергеем Коловым

Есть и другой тип окраски – расчленяющая. По словам специалиста, такая окраска направлена на то, чтобы скрыть насекомое на местности.

"Она нарушает зрительное впечатление о контурах тела, вследствие чего животные становятся незаметными на фоне с чередующимися пятнами света и тени. Всем знакомый пример – это зебра. Но и среди насекомых есть яркие примеры такой окраски, например, усачи-корнееды". Энтомолог Сергей Колов

Как объясняет энтомолог, такие характерные эфемерные виды появляются только ранней весной. Жуки живут недели две-три, после чего отмирают. Из-за своей бескрылости род распадается на большое количество видов и внутривидовых форм – на данный момент их известно более 400.

Обитают усачи-корнееды почти по всему Казахстану в зоне пустынь, степей и низкогорий.

Корнеед тяньшанский (Dorcadion tianshanskii), горы Дегерес. Фотография предоставлена Сергеем Коловым

Некоторые насекомые, поясняет специалист, пошли по другому пути: окраска у них заметная, кричащая, а не маскирующая.

"Она, наоборот, заявляет о себе: "не ешь меня, я опасен!". И действительно, большинство насекомых с такой окраской часто ядовиты или могут сильно ужалить. Всем знакомый пример – осы". Сергей Колов

Оса-полист Polistes dominula, окрестности Алматы. Фото предоставлено Сергеем Коловым

Если осы – известный почти всем вид насекомых с таким типом окраски, который мы привычно обходим стороной, то среди казахстанских жуков можно назвать жука-нарывника, которого из-за яркого внешнего вида легко заметить и правильно интерпретировать его "послание" окружающим – избегать контакта с ним.

Гемолимфа и половые железы жуков семейства "нарывники" содержат ядовитое вещество – кантаридин, вызывающее воспаление на коже.

Эти ядовитые жуки имеют контрастную окраску из красного и черного цветов. Своим необычным видом они предупреждают потенциальных хищников о своей ядовитости.

"Жуков-нарывников можно встретить повсеместно в пустынной и степной зонах Казахстана. Некоторые их виды населяют среднегорья и высокогорья республики". Сергей Колов

Нарывник семиреченский Mylabris intermedia, снято на берегу Капчагайского водохранилища. Фото: Сергей Колов

Кроме того, существует ряд насекомых, которые в ходе эволюции, не будучи опасными, приспособились успешно подражать своим ядовитым собратьям – использовать контрастные цвета в своей раскраске.

Обыватель не всегда отличит муху-журчалку от осы. Насекомое относится к семейству двукрылых из подотряда короткоусых, и характерной особенностью многих представителей семейства является сходство с жалящими. Мухи-журчалки населяют всю территорию Казахстана, от пустынь до высокогорий.

Муха-журчалка Eupeodes sp., Заилийский Алатау, ущелье реки Большая Алматинка. Фото: Сергея Колова

"Люди по-разному воспринимают "красоту" или "уродство". Для большинства пауки или тараканы весьма препротивные создания, но есть немало ценителей, которые содержат дома, к примеру, больших волосатых пауков-птицеедов или шипящих мадагаскарских тараканов. А что уж говорить об ученых, которые, рассматривая в бинокуляр свой объект интереса, любуются рельефом объекта или его щетинками и чешуйками". Сергей Колов

Пожалуй, самые приятные взору человека насекомые, – это бабочки. "Порхающие цветы", как иногда их называют.

Так, в наших горах на высоте от 2500 м и выше можно встретить потрясающей красоты бабочек.

"Если вы заметите порхающих красавиц с красными пятнами на крыльях, знайте, это аполлоны. Их полет стремительный и завораживающий". Сергей Колов

Самка аполлона часто эффектнее и ярче самца. Ее переднее крыло украшено пятью черными пятнами, а на задних крыльях есть легко узнаваемые два ярко-красных глазка с черной окантовкой и белыми "зрачками". Эти бабочки сидят в траве, а будучи напуганными – резко взлетают и способны перелететь на расстояния до 100 метров.

Порой потревоженная в сонном состоянии или раненая бабочка валится на спину, раскрывает крылья, показывая свои красные пятна, и скребет ножками по нижней стороне крыльев, производя шипящий звук. Таким образом она отпугивает от себя потенциальных хищников.

Самка аполлона Parnassius apollo, Заилийский Алатау, пик Кумбель. Фото: Сергей Колов

Бабочка-шашечница Euphydryas maturna, Джунгарский Алатау, ущелье реки Сарканд. Фото: Сергей Колов

Обитает на территории нашей страны одновременно красивый и страшный жук-скакун с серповидными челюстями, которые чаще всего раскрыты. Он очень кровожадный и может съесть жертву размером намного больше себя.

"Нередко это последнее, что успевает увидеть зазевавшееся насекомое-жертва. Скакуны предпочитают открытые пространства: поля, луга, проселочные и лесные дороги, песчаные берега рек, склоны оврагов. В отличие от большинства других жужелиц они окрашены очень ярко и ведут дневной образ жизни. Жертву свою скакуны высматривают огромными, сильно выпуклыми глазами". Сергей Колов

На снимке экзотический представитель жуков-скакунов с острова Хайнань.

Фото предоставлено Сергеем Коловым

Но и среди наших жуков-скакунов немало красавцев с различной, часто металлической окраской тела, образующей различные переходы и оттенки.

Жуки предпочитают открытые пространства, берега водоемов или песчаные наносы. В таких местах легче подстеречь жертву-насекомое: у скакунов отличное зрение, они очень быстро и проворно бегают и летают.

На этом снимке жук-скакун Cicindela clypeata, запечатленный в Юго-Восточном Казахстане, в горах Коныртау:

Жук-скакун Cicindela clypeata, горы Коныртау. Фото предоставлено Сергеем Коловым

На вопрос о том, может ли этот жук укусить человека и при каких обстоятельствах, энтомолог уточнил:

"Прежде всего, надо поймать жука-скакуна, потому что они очень чутко реагируют на приближение человека, стараются улететь. Они прекрасно летают. Если поймать жука, поднести к нему палец, он способен очень чувствительно укусить своими челюстями. Но это только механическое воздействие, ядовитых желез у этих жуков нет". Сергей Колов

Жуки-скакуны – это хищники, настоящие гепарды среди жуков, у них острое зрение и быстрые ноги для преследования жертвы. Передвигаются быстрыми прыжками. Будь они размером с человека, могли бы развивать скорость 200-300 км/час.

Можно по-разному относиться к насекомым, но стоит помнить: они такие же жители нашей планеты, делают ее разнообразной и уникальной и тоже имеют право на существование. Поэтому любителям природы важно вести себя на особо охраняемых природных территориях максимально деликатно, чтобы не нарушить чей-то хрупкий мир.