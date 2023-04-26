Утверждена концепция цифровой трансформации и развития отрасли технологий до 2029 года

Постановлением правительства Казахстана от 28 марта 2023 года утверждена Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Задачами концепции являются указание оптимальных путей решения насущных вопросов в области оказания государственных услуг для населения и бизнес-сообщества, трансформация государственного управления и дальнейшее развитие отраслей экономики с использованием возможностей цифровых технологий согласно приоритетам Национального плана до 2025 года и другим документам.

Обеспечение реализации стратегической цели осуществляется с учетом следующих принципов:

Человекоцентричность. Основной целью концепции является улучшение качества жизни человека. Услуги и трансформация будут исходить из потребностей человека и проблем, с которыми он сталкивается. Переход на предоставление государственных услуг посредством мобильных устройств (смартфоны, планшеты).

Основной целью концепции является улучшение качества жизни человека. Услуги и трансформация будут исходить из потребностей человека и проблем, с которыми он сталкивается. Переход на предоставление государственных услуг посредством мобильных устройств (смартфоны, планшеты). Прозрачность. Прозрачность деятельности государственных органов и их процессов, возможность совместного принятия решений с общественностью, цифровые инструменты прямой связи между гражданами и государством.

Прозрачность деятельности государственных органов и их процессов, возможность совместного принятия решений с общественностью, цифровые инструменты прямой связи между гражданами и государством. Фокус на результат (impact-oriented) . Ориентированность на результат посредством системных изменений. Трансформация с использованием возможностей цифровых технологий.

. Ориентированность на результат посредством системных изменений. Трансформация с использованием возможностей цифровых технологий. Сервисный подход . Правительство рассматривает качественный сервис как неотъемлемую ценность. Граждане и бизнес имеют возможность для легкой оценки работы государственных органов через цифровые инструменты.

. Правительство рассматривает качественный сервис как неотъемлемую ценность. Граждане и бизнес имеют возможность для легкой оценки работы государственных органов через цифровые инструменты. Гибкость. Изучение трендов и прогресса в достижении задач, их корректировка в зависимости от вызовов и приоритетов социально-экономического развития.

Изучение трендов и прогресса в достижении задач, их корректировка в зависимости от вызовов и приоритетов социально-экономического развития. Прагматизм. Исключение размножения и дублирования информационных систем.

Исключение размножения и дублирования информационных систем. Переход на горизонтальные иерархические системы.

Передача открытых данных для использования рынком. Предоставление государственных услуг игроками рынка.

Доверие. Защита частной жизни и персональных данных, мониторинг цифровой безопасности.

Защита частной жизни и персональных данных, мониторинг цифровой безопасности. Конфиденциальность. Основное свойство, разрешающее доступ к информации исключительно юридически правомочным субъектам: клиентам, платформам (программам), процессам. Конфиденциальность – это самый исследованный, проработанный аспект ИБ.

Основное свойство, разрешающее доступ к информации исключительно юридически правомочным субъектам: клиентам, платформам (программам), процессам. Конфиденциальность – это самый исследованный, проработанный аспект ИБ. Целостность. Один из элементов информации, гарантирующий ее стабильность при намеренном (ненамеренном) преобразовании или уничтожении определенных данных.

Один из элементов информации, гарантирующий ее стабильность при намеренном (ненамеренном) преобразовании или уничтожении определенных данных. Доступность. Это признак, разрешающий пользователям в определенных случаях беспрепятственно получить интересующую их информацию. Например, доступными являются материалы, которые может получить каждый человек: покупка билетов, услуги в банках, оплата коммунальных платежей.

Предусматривается, что реализация концепции поспособствует комплексному развитию инновационного потенциала страны, а также усилению отечественной инновационной системы и ее переходу на качественно новый уровень, обеспечив значительное повышение конкурентоспособности казахстанской экономики на международном рынке.

Кроме того, эффективная реализация государственной технологической политики позволит достигнуть цели РК по построению диверсифицированной экономики, качественно повысив устойчивость экономики на глобальной арене.

Как ожидается, по результатам реализации документа будет создана Единая платформа "электронного правительства", предусматривающая сквозную межведомственную цифровизацию процессов и создание комплексной организационно-технической инфраструктуры как для предоставления услуг, так и для обеспечения деятельности системы государственного управления.

"Внедрение платформенной модели позволит построить эффективный государственный аппарат, направленный на решение жизненных ситуаций граждан наиболее удобным путем, а также максимизация и агрегация актуальных онлайн данных для возможности применения инструментов искусственного интеллекта при моделировании сценариев и принятия решений", - говорится в документе.

Будет создана национальная система искусственного интеллекта на базе Smart Data Ukimet, которая позволит прогнозировать и принимать решения на основе достоверных данных.

С учетом урбанизации и экономической целесообразности будет проработано подключение к интернету оставшихся сел с численностью населения менее 250 человек.

Во всех областях страны появятся опорные центры обработки данных. Учитывая, что инфраструктура мобильной связи 5G позволяет работать по принципу "всегда онлайн", при этом характеризуется низким потреблением энергии и вкупе с анализом больших данных (BigData) и интернетом вещей (IoT) призвана стать одной из основ и главной движущей силой цифровой экономики.

Для транзита данных и участия в глобальном рынке развития цифровых услуг будут осуществлены строительство и размещение дата-центров. Будет развиваться многостороннее партнерство с операторами связи соседних государств с созданием современной, производительной и масштабируемой транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик в направлениях России, Китая и Центральной Азии.

Предполагается, что сфера ИКТ будет обеспечена высококвалифицированными кадрами, что позволит достичь необходимого мультипликативного эффекта для перехода на новый эволюционный "смарт" уровень. Это позволит сократить количество государственных услуг за счет реинжиниринга бизнес-процессов, использовать элементы искусственного интеллекта на базе SDU, применять IoT технологии в отраслях экономики, перейти к жизненным ситуациям при оказании государственных услуг населению.

Среди достижений на сегодняшний день разработчики концепции отмечают, что 99% населения охвачено интернетом, более 90% государственных услуг доступны онлайн, доля крупных и средних предприятий, использующих элементы Индустрии 4.0, составила 5%, расширена инфокоммуникационная инфраструктура и начато внедрение технологии мобильной связи следующего поколения 5G, доля электронной коммерции выросла с 2,2% до 5,2% в 2020 году, созданы цифровые фермы по обработке криптовалют, продолжается работа по созданию модельных фабрик и интеллектуальных месторождений.

На начало 2022 года в Казахстане в IT-сфере действовало 10 989 IT-компаний. На конец 2022 года количество информационно-технологических стартапов, поддерживаемых технопарками, инкубаторами и акселераторами, достигло 1014, а общее количество действующих информационно-технологических компаний на рынке превысило 7 тысяч.

Сумма уплаченных информационно-технологическими компаниями налогов в 2021 году составила 122 млрд тенге.

Вместе с тем постановление правительства РК от 30 декабря 2021 года "Об утверждении Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы" признано утратившим силу.