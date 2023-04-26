В Атырау прошла международная конференция, посвященная 800-летию Султана Бейбарыса

Сегодня в Атырау прошла международная научно-практическая конференция "Ұлы дала барысы – Бейбарыс Султан", посвященная 800-летию Султана Бейбарыса – исторической личности, правителя, знаменитого сына степи Дешт-Кипчак, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Международная конференция организована Атырауским областным представительством Духовного управления мусульман Казахстана при поддержке акимата Атырауской области. Основная цель – популяризация и привлечение внимания исследователей к изучению жизненного пути, наследия прославленного правителя, выдающегося государственного деятеля Султана Бейбарыса.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поделился историческими сведениями о прославленном деятеле:

"Наш великий предок Бейбарыс по-особенному относился к религии, став защитником священных для мусульман городов Мекки и Медины. Он считался покровителем и слугой этих земель. Будучи султаном, оказывал помощь и поддержку мусульманскому миру. Султан Бейбарыс внес свой неоценимый вклад в процветание исламского мира. Эти моменты озвучили в своих выступлениях многие ученые. Всем известно, что казахская земля является родиной многих великих личностей".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Верховный муфтий отметил, что Султан Бейбарыс – одна из величайших фигур тюркского народа.

"В июне текущего года в Египте пройдет торжество, посвященное нашему предку. В этой стране сохранилась мечеть, построенная по приказу султана, внутри которой изображены казахские орнаменты, все это сохранено по сей день. В ней проведен капитальный ремонт. В следующем году мы планируем посетить Египет и принять участие в открытии этой мечети. Это своего рода символ дружбы между Казахстаном и Египтом. Также в сентябре в Алматы мы планируем организовать конференцию к юбилейной дате". Наурызбай кажы Таганулы

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На конференции, в которой приняли участие ученые из Казахстана, Турции, Саудовской Аравии, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал о роли Султана Бейбарыса в истории ислама и казахском обществе.





"Султан Бейбарыс, как личность, как фигура, особенно ценен для атыраусцев. Во многих исторических источниках приводятся свидетельства о том, что Султан Бейбарыс из Дешт-Кипчакской степи, происходил из рода Берш, проживавшего на территории современной Атырауской области. По современным данным, это регион дельты реки Жайык. Исторический факт, что Султан Бейбарыс – наш предок, вызывает у нас особую гордость. Проведение данной конференции в нашем регионе очень важно и значимо для нас. На конференцию приехали ученые-исследователи международного уровня, которые открыли новые исторические данные о жизни и роли Султана Бейбарыса", – сказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.





Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках мероприятия были представлены научные доклады, посвященные истории жизни Султана Бейбарыса.

Кроме того, в честь 800-летия великого правителя Султана Бейбарыса газетой "Мұнара" и журналом "Иман" был объявлен республиканский творческий конкурс "Ұлы даланың барысы – Бейбарыс Султан" для авторов и их читателей.

