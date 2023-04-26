На сколько повысятся тарифы на электроэнергию в Казахстане летом

В кулуарах Мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, как в стране будут повышаться тарифы на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Рост тарифов, по его словам, ожидается уже этим летом. Но министр пообещал, что делать это будут плавно.

"Везде по разному (повышение. – Прим. ред.). В том или ином регионе в зависимости от объекта естественной монополии. Обсуждается на общественных слушаниях с участием представителей населения, местных депутатов и т.д. Коридоры разные. Например, Экибастуз заявил о повышении тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы в несколько раз снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения. В среднем повышение будет где-то от 10%, возможно, до 30%. В то же время мы должны экономно использовать ресурсы. Будут вводиться каскадные пороги, то есть выше среднего потребления – цена будет другой". Алибек Куантыров

Одна из причин повышения тарифов – решение вопроса модернизации сетей и ТЭЦ.

"Энергопередающие организации занимают 30-35% в самом тарифе. Изношенность сетей, в том числе электрических, особенно по теплу, в ряде регионов составляет свыше 80%. Этот вопрос надо решать не только через тарифы. Часть ответственности и инвестиций будет накладываться на владельцев. Сейчас основная нагрузка ложится на бюджет". Алибек Куантыров

Еще одна причина – повышение зарплат для сотрудников ЖКХ. Их, по словам Куантырова, несколько сотен тысяч человек, у которых маленькая зарплата, – слесари, сантехники.

"Они должны проводить качественную работу по замене сетей, обновлению. От этого зависит наша с вами безопасность. И, к сожалению, из-за низкой зарплаты люди уходят из сферы. Нам самое главное – сохранить людей, потому что они такие же плательщики тарифов, пользователи комуслуг и налогоплательщики, как и все остальные". Алибек Куантыров

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что сложилась достаточно непростая ситуация в отрасли, и указал на необходимость масштабных инвестиций. По его мнению, для решения проблем необходимо повышение тарифов минимум на 15% ежегодно.