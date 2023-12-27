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Законодательство РК

Как повысятся тарифы на коммунальные услуги в 2024 году

Как повысятся тарифы на коммунальные услуги в 2024 году Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 27 декабря рассказал о повышении стоимости коммунальных услуг в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что часть общественных слушаний по вопросам повышения тарифов уже успели провести. В первую очередь это касалось регионов, где коммунальная инфраструктура сильно изношена.

"В красной зоне то, что было, – 87 субъектов естественных монополий во всех регионах, самые срочные заявки, обсуждения прошли. Это зависит от региона, субъекта и изношенности".Алибек Куантыров

Повышение тарифов произойдет во всех сферах.

"Энергетика, газификация, водоснабжение, водоотведение, отопление – но это будет поэтапно. От 15 до 30%, в зависимости от региона, от изношенности, но по-разному в разных регионах".Алибек Куантыров

Рост цен на стратегические товары и подорожание электроэнергии – среди ключевых факторов, из-за которых увеличиваются коммунальные тарифы в Казахстане. 6 ноября в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" во II квартале 2023 года Министерство национальной экономики РК утвердило 212 заявок на повышение тарифов. Эти заявки подали коммунальные предприятия – субъекты естественных монополий.

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