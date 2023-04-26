Поднебесная станет ближе: зачем Казахстан и Китай вводят безвиз и что это даст двум странам

О безвизе между Казахстаном и Китаем власти говорили давно, и вот буквально недавно стало известно, что это скоро произойдет. А для пересечения границы будет достаточно паспорта и билета на транспорт. Соответствующий проект подготовили в МИДе. Подписать его должны в середине мая.

Редакция Zakon.kz побеседовала главным экспертом КИСИ Адилем Каукеновым, который рассказал о плюсах сотрудничества с Китаем и почему все-таки Казахстан решил ввести безвизовый режим.

– Что для Казахстана в первую очередь даст безвизовый режим с Китаем, какие плюсы мы видим в этом соглашении? Почему власти пошли на такой шаг и решили сделать между странами безвизовый режим? С чем связано и что мы в итоге преследуем?

– В первую очередь надо сказать, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Китая на 72 часа еще в 2017 году. Узбекистан в тот же период ввел для китайских граждан безвизовый режим на 7 дней. Видя положительный эффект от введенных мер, в частности, улучшение бизнес-климата, в 2020 году Казахстан ввел для китайских граждан безвизовый режим на 14 дней.

То есть визовые ограничения для китайских граждан были сняты еще с 2017 года. Получается, в этом году ожидается снятие визовых ограничений для казахстанских граждан как ответный шаг китайской стороны на казахстанскую политику открытости и дружелюбия. Очевидно, что дипломатическая работа Казахстана заключается также в том, чтобы увеличить возможности казахстанцев по посещению разных стран с минимумом проволочек. За счет безвизового режима с Китаем сила казахстанского паспорта резко выросла, тем более у Казахстана также есть безвизовый режим с Южной Кореей, тем самым крупнейшие экономики Восточной Азии открыли ворота для казахстанцев.

Можно надеяться, что другие крупнейшие экономики, такие как Япония, Индия, а в дальнейшем Европейский союз и США, оценят преимущества позитивного опыта Казахстана с Китаем и Южной Кореей, что даст возможность казахстанскому паспорту добавить в копилку новые безвизовые страны. Помимо этого, надо понимать, что Китай является важнейшим экономическим партнером, с которым связан огромный пласт казахстанской экономики.

При этом малому и среднему бизнесу особенно важно быть мобильным и пользоваться преимуществами близости с крупнейшей мировой экономикой. Надо заметить, что буквально недавно был парадокс, когда, несмотря на то, что Казахстан и Китай пограничные страны, для казахстанцев китайская экономика была недосягаема из-за визовых ограничений. Что, естественно, негативно влияло на конкурентность казахстанского бизнеса.

– Почему некоторые казахстанские граждане негативно восприняли новость о безвизе с Поднебесной? С чем это связано и чего опасаются наши соотечественники? Или просто это кому-то выгодно (раскачать ситуацию) и посеять среди населения панику?

– К сожалению, предубеждения и фобии имеют долгую историю. Еще в эпоху холодной войны, когда было противостояние СССР и Китая, в ходе которого пропаганда обесчеловечивала нашего восточного соседа, создавая атмосферу страха, осажденной крепости и войны в любой момент.

Сегодня Казахстан – ответственный участник мирового сообщества, проводит миролюбивую политику, ставящую целью экономическое процветание нашей страны и регионов, которые нас окружают. Казахстанско-китайская граница с момента обретения независимости – это не граница ненависти и военного противостояния, а экономически активная зона для всей Центральной Азии. Там реализованы такие масштабные проекты, как сухой порт Хоргос и Международный центр приграничного сотрудничества, ставший точкой притяжения всего региона.

За счет этого сотрудничества сотни тысяч казахстанцев сумели обрести экономическое благополучие, открыв для себя возможности приграничной и международной торговли. Поэтому нельзя жить страхами прошлого, отрезая себе путь в благополучное будущее, лелея в душе ужасы военного противостояния старых империй в эпоху холодной войны.

Некоторые высказывают миграционные страхи, так как китайское население количественно действительно в разы превосходит казахстанское. Однако это китайское население сосредоточено на юго-восточной океанической части Китая, так как там, у портов мирового значения, сосредоточены наибольшие экономические возможности.

Больше того, Казахстан ведь не просто так с 2017 года отказался от визового режима для китайских граждан. Китайский турист сегодня – это самый многочисленный, до пандемии это почти 155 миллионов в год, но и самый щедро тратящий турист. И визовые ограничения приводили к тому, что Казахстан проигрывал битву за китайского туриста, ведь, несмотря на близость, наши конкуренты – это такие признанные туристические места, как Париж или пляжи Таиланда.

Китайская сторона неоднократно объясняла это сложностями визового режима и отсутствием необходимой туристической инфраструктуры. Тем самым снижение визовых ограничений – вполне закономерный шаг в борьбе за увеличение туристического потока из самой туристической страны на сегодняшний день.

– А как для китайской стороны: какие плюсы или минусы безвиза между двумя странами они видят? На что будут делать ставки предприниматели Поднебесной, как они будут в хорошем смысле слова пользоваться безвизовым режимом?

– Для Китая безвизовый режим действует с 2017 года, поэтому все плюсы китайская сторона давно оценила. Прежде всего, бизнес. Но китайского туриста даже отмена виз еще не убедила. Даже несмотря на то, что с 2017 года отменили визы на 72 часа, роста притока именно туристов не случилось. Увеличились только бизнес-поездки, но в целом количество приезжающих из Китая неуклонно уменьшалось.

Поэтому для туристической области Казахстана есть еще задача убедить китайского массового туриста. А вот большим достижением для Казахстана стало то, что китайская сторона готова принимать казахстанцев в безвизовом формате. Даже несмотря на то, что с той же Южной Кореей, к сожалению, далеко не все гладко с нашей стороны. Безвизовый режим действует только для деловых и туристических поездок, а некоторые казахстанцы стали их использовать для нелегальной миграции в поисках работы, что вызвало замечания со стороны южнокорейских правоохранительных органов.

– Есть ли в этом плюс для казахстанских предпринимателей, которые работают с китайскими поставщиками и компаниями? На чем они (наши бизнесмены и рядовые граждане) будут экономить и станут ли дешевле товары из Поднебесной для казахстанцев?

– Важно отметить, что безвизовый режим Казахстана и Китая дает шансы не только нашим бизнесменам по поездкам в Китай, но и привлекает международный бизнес для проведения в Казахстане различных ивентов, выставок, встреч, конференций и других форматов встреч между экономически активными гражданами.

Для россиян, китайцев, южнокорейцев, узбекистанцев, белорусов и многих других казахстанская сфера гостеприимства становится удачным решением возможности провести личные встречи на высоком уровне комфорта и в живописных местах.

Также казахстанский бизнес станет проводником и посредником для других центральноазиатских экономик. Кстати, это уже происходит за счет работы МЦПС "Хоргос", куда приезжают граждане не только из Центральной Азии, но и Сибири, Кавказа и других связанных с нами регионов.

Сила бизнеса в том, что он хорошо использует возможности. Задача государства в том, чтобы давать максимально благоприятные условия казахстанцам, а дальше грамотность и предприимчивость нашего населения позволят улучшить условия жизни для каждого из нас.