Балаева рассказала о роли АНК в реализации политических реформ и укреплении общенационального единства

Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева на пленарной секции рассказала о роль АНК в реализации политических реформ и укреплении общенационального единства, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что Ассамблея народа Казахстана – один из важнейших органов, обеспечивающих стабильность в государстве, а ее деятельность регулируется конституционным законом, что еще раз подчеркивает ее особый статус и значимость.

"Сейчас страна переживает период больших реформ, которые успешно реализуются. В то же время, мы абсолютно четко понимаем, что скорость и эффективность этих реформ напрямую зависят от двух ключевых факторов. В первую очередь – это крепкий мир и устойчивая стабильность в стране. В условиях дестабилизации успешную цивилизованную нацию построить невозможно. Второе важнейшее условие позитивных перемен – это активное участие в них гражданского общества. То есть, мы говорим о том, что "слышащее государство" – это не только слышащий госаппарат, но и активно действующий гражданский сектор", - сказала в своем выступлении Аида Балаева.

Замруководителя АП РК подчеркнула, что президентские реформы имеют долгосрочный эффект и закладывают принципиально новые основы для развития нашего государства. С этой точки зрения, добавила спикер, Ассамблея, наряду с другими носителями ценностей реформ, выступает одной из главных движущих сил перемен.

"Структуры АНК в рамках реализации политических реформ провели более трех тысяч экспертных дискуссий, диалоговых площадок, встреч, а также 35 информационных кампаний. По многим из них уже есть конкретные положительные результаты. Очень радует, что преобразования не обошли и сам институт Ассамблеи народа Казахстана, которая обрела новый инструмент парламентского представительства". Аида Балаева

Как отметила Балаева, теперь пять депутатов Сената Парламента РК, Геннадий Шиповских, Алишер Сатвалдиев, Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Евгений Больгерт, назначаемые главой государства по предложению Ассамблеи, будут на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять Ассамблею как совокупность интересов этносов.

По мнению спикера, представительство АНК в Сенате даст возможность в объемной перспективе видеть проблемы регионов и эффективно их решать.

"При этом, членами Ассамблеи являются еще 10 депутатов Мажилиса, давно зарекомендовавшие себя как активные государственные и общественные деятели: Еркин Абил, Елнур Бейсенбаев, Наталья Дементьева, Альберт Рау, Максим Рожин, Айдос Сарым, Никита Шаталов, Снежанна Имашева, Николай Аксютин и Магеррам Магеррамов). Также избранными сенаторами являются члены Ассамблеи Нурторе Жусип, Ольга Булавкина и Максим Споткай. Таким образом, по сравнению с составом Парламента 7-го созыва представительство Ассамблеи увеличилось вдвое". Аида Балаева

Аида Балаева считает, что уже сегодня видны результаты выборов, прошедших в рамках реформирования политической системы.

Так, с 2021 года в стране внедрен институт прямых выборов сельских акимов. За 2021-2022 годы сельский электорат напрямую избрал более 1 300 акимов. В 2023-2024 годах запланированы выборы в 1037 сельских округах. В результате у "народных" акимов, по словам Балаевой, повысилась ответственность и подотчетность перед гражданами, и это наряду с их самостоятельностью.

"Уже сегодня избранные руководители сельских администраций показывают и доказывают своим землякам, что их выбор был правильным. Приятно слышать и видеть в СМИ и соцсетях информацию о том, что местные жители довольны работой избранных ими акимов, таких, например, как аким Аксуатского сельского округа Западно-Казахстанской области Жаннур Ахметов, аким села Абай Акмолинской области Майгуль Карбекова, аким Карагандинского сельского округа Владислав Кирей и многие другие". Аида Балаева

Как рассказала замруководителя Администрации президента Казахстана, всего более 52% избранных акимов сел – новые люди, большая их часть не являются госслужащими.

"Они пришли на выборы со своими конкретными программами по улучшению социально-экономического положения своих сел и сейчас эти программы реализуются. В свою очередь, у самих сельчан расширилось право влиять на принятие решений напрямую через своего представителя. Мы видим, как на микроуровне исполнительная власть стала работать в тесной связке с жителями". Аида Балаева

Следует подчеркнуть, что проведение большого количества избирательных кампаний на местах, по мнению Балаевой, предопределило успешность электорального цикла уже на уровне Парламента страны, который в этом году прошли по смешанной системе.

"В итоге в Мажилис прошли представители шести партий, представляющих самые разные сферы нашего общества, а также победители по одномандатным округам. Это серьезный шаг к демократизации и усилению роли Парламента. До этого, как мы помним, была последовательно проведена децентрализация властных полномочий: от Президента к Парламенту, от центра к регионам, а сам глава государства вышел из состава партии "Аманат". Особо стоит отметить норму, согласно которой президент будет иметь право избираться только на один срок. Фактически, на деле были опробованы все конституционные инновации – введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, усиление самостоятельности регионов, назначение акимов областей на альтернативной основе с согласия депутатов маслихатов, проработан механизм отзыва депутатских мандатов в случае их неудовлетворительной работы". Аида Балаева

Она отметила, что еще до выборов в Мажилис созданы благоприятные условия для развития партийной системы. В частности, регистрационный порог снижен с 20 тыс. до 5 тыс. членов, минимальная численность региональных представительств – с 600 до 200 человек, инициативная группа граждан для создания партии – с 1 тыс. до 700 человек. В свою очередь новая партийная система привела политические партии в поисках электората в регионы.

Так, партия "Аманат" представлена депутатами во всех 20-ти регионах страны, "Ак жол" и "Ауыл" – в 17 регионах, более чем в 10 регионах представлены Respublica и Народная партия Казахстана.

Замруководителя Администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула, что это существенно повышает внимание центральных госорганов к проблемам областей и заставляет акиматы работать более эффективно.

"Прошедшие выборы в Мажилис и маслихаты показали глубокую вовлеченность граждан в электоральный процесс. Очевидно, что в будущем эта активность будет только нарастать. Возьмем, к примеру, новую законодательную базу по защите прав граждан. Воссоздан Конституционный суд, в который, по состоянию на март 2023 года, уже поступило 1 856 обращений граждан". Аида Балаева

Она считает, что путем принятия отдельного закона повысился статус Уполномоченного по правам человека с конкретными полномочиями, созданы его региональные представительства.

"Ассамблея также на своем уровне участвует в защите прав граждан, в частности, активно принимает участие в медиационных процессах. На сегодняшний день под эгидой АНК в регионах действуют 19 кабинетов медиации при домах дружбы, 367 диалоговых площадок для работы с населением. Только в течение прошлого года рассмотрено порядка 10 тысяч обращений, 70% из которых были разрешены на стадии правовой консультации, по всем остальным заключены медиативные соглашения". Аида Балаева

Кроме того Балаева отметила, что впервые в истории сформирован институт этномедиаторов, создан Центр этномедиации с пулом из 45 тренеров. В регионах проведено 22 тренинга, обучение на которых прошли 800 человек.

Также в 2022 году проведено 20 исследований в межэтнической сфере, в 10 регионах страны провели работу выездные мониторинговые группы.

Балаева подчеркнула, что президент Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание граждан на том, что проводимые реформы осуществляются не ради реформ, а ради народа, формирования образованной, конкурентоспособной личности с высоким внутренним духовно-нравственным и культурным потенциалом.

"Концепция Толык адам – о целостном человеке, для которого важны ценности семьи, трудолюбие, чувство благодарности к окружающим, ответственность перед государством и общественными институтами, нетерпимость к беззаконию и коррупции. По сути, речь идет о новом казахстанском патриотизме, когда любить свою страну – значит быть, прежде всего, успешным человеком, показывающим пример другим и работающим на благо своей Родины. Именно поэтому, каждый раз встречаясь с молодежью глава государства обращает их внимание на простую формулу: чем больше усилий мы вкладываем в развитие нашего государства, тем успешнее становится каждый его гражданин". Аида Балаева

При этом, по словам Балаевой, конечно необходимо понимать, что не все зависит только от государства. Особую роль в становлении личности играет воспитание внутри семьи.

Традиции согласия, уважительного отношения к старшим, добропорядочности, взаимовыручки, прежде всего, закладываются родителями, заключила замруководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Уже завтра сессия АНК пройдет с участием главы государства. Повесткой дня станет "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

