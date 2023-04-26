Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии АНК

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы государства уточнили, что сессия АНК состоится завтра, 27 апреля 2023 года.

"Завтра глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", – говорится в сообщении.

XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство народа – основа обновленного Казахстана" прошла 29 апреля 2022 года. На ней Касым-Жомарт Токаев определил приоритеты деятельности АНК.