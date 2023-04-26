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Законодательство РК

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов 26 апреля 2023 года прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, сообщает Zakon.kz.

В Тегеране глава правительства проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран

Фото: primeminister.kz

По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов также встретится с президентом страны Ибрахимом Раиси.

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран

Фото: primeminister.kz

В рамках визита премьер-министра РК с 24 по 26 апреля проходит третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.

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Смаилов Алихан Иран Казахстан
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