Директора финпирамиды осудили на шесть лет в Актобе

Уголовное дело в отношении Т. по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2) рассмотрено судом №2 Актобе, сообщает Zakon.kz.

Санкция ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

"Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет". Пресс-служба суда №2 Актобе

Как отмечается, приговор суда не вступил в законную силу.



Согласно материалам дела, Т. с 1 декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года совершил тяжкое продолжаемое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности.

Судом установлено, что он создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

"Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков составил 825 003 641 тенге". Пресс-служба суда №2 Актобе

В судебном заседании Т. вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

"Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу. Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет". Пресс-служба суда №2 Актобе

Ранее сообщалось, что незаконную деятельность организаторов финпирамиды HAS Holding расследуют в Департаменте АФМ по Павлодарской области.