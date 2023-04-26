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Законодательство РК

Директора финпирамиды осудили на шесть лет в Актобе

Директора финпирамиды осудили на шесть лет в Актобе Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Уголовное дело в отношении Т. по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2) рассмотрено судом №2 Актобе, сообщает Zakon.kz.

Санкция ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

"Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет".Пресс-служба суда №2 Актобе

Как отмечается, приговор суда не вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, Т. с 1 декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года совершил тяжкое продолжаемое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности.

Судом установлено, что он создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

"Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков составил 825 003 641 тенге".Пресс-служба суда №2 Актобе

В судебном заседании Т. вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

"Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу. Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет".Пресс-служба суда №2 Актобе

Ранее сообщалось, что незаконную деятельность организаторов финпирамиды HAS Holding расследуют в Департаменте АФМ по Павлодарской области.

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