В Казахстане летом увеличат число женских вагонов

Число женских вагонов в Казахстане будет увеличено, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал сегодня, 26 апреля, на пресс-брифинге в "Самрук-казына".

По его словам, компания начала проект в 2022 году. На пяти направлениях запустили вагоны, предназначенные для посадки и обслуживания только женщин.

Проект получил множество позитивных отзывов от пассажиров. По многочисленным пожеланиям с этого лета КТЖ увеличивает число маршрутов, где будут женские вагоны.

Это будут три дополнительных маршрута: Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Алматы – Актобе.

Сейчас женские вагоны курсируют по маршрутам: Алматы – Мангистау, Алматы – Усть-Каменогорск, Павлодар – Туркестан, Мангистау – Семей, Атырау – Астана. На этот летний период появятся три дополнительных маршрута по направлениям: Астана – Алматы в обычных поездах "Тальго", Астана – Шымкент, Алматы – Актобе.

По данным Жанибека Тайжанова, с начала действия проекта в этих вагонах перевезли порядка 154 тысяч пассажиров.

Пилотный проект по оформлению билетов для женщин в двух пассажирских составах был запущен еще в октябре 2021 года.