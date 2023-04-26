Главное за день: квоты при поступлении в вузы, повышение тарифов на свет, новые банки

Казахстанцев ждет очередное повышение тарифов на электроэнергию. Об этом и других событиях дня, 26 апреля, в подборке новостей Zakon.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса рассказал, что повышения тарифов на электроэнергию стоит ожидать уже этим летом.

По его словам, это будут делать плавно:

"Везде по разному (повышение. – Прим. ред.). В том или ином регионе в зависимости от объекта естественной монополии. Обсуждается на общественных слушаниях с участием представителей населения, местных депутатов и т.д. Коридоры разные. Например, Экибастуз заявил о повышении тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы в несколько раз снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения. В среднем повышение будет где-то от 10%, возможно, до 30%. В то же время мы должны экономно использовать ресурсы. Будут вводиться каскадные пороги, то есть выше среднего потребления – цена будет другой".



Одна из причин повышения тарифов – решение вопроса модернизации сетей и ТЭЦ.



Квоты на обучение в вузах

Министерство просвещения разработало проект приказа "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования".

Так, будут установлены размеры квоты приема при поступлении на учебу в вузы от утвержденного государственного образовательного заказа для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1%;

ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5%;

граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;

лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4%;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;

граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, – 5%;

детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;

детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;

детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Разрешения в Китай

В Казахстане запустили пилотный проект по выдаче разрешений на проезд по дорогам Китая.

Проект будет реализован с 25 апреля 2023 года до 15 марта 2024 года. Участие казахстанских перевозчиков в пилотном проекте является добровольным.



Пилотный проект по выдаче иностранных разрешений реализуется на следующих пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана с Китаем:

Достык-авто (область Жетісу);

Нур Жолы (область Жетісу);

Кольжат (Алматинская область);

Бахты (область Абай);Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область).

Новые банки

Два новых банка могут появиться в Казахстане. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

По ее словам, две микрофинансовые организации выразили желание преобразоваться в банки второго уровня.

"У нас есть две большие микрофинансовые организации, которые выразили намерение конвертироваться в банки второго уровня. Это KMF и Solva. У них портфель, уровень достаточности капитала позволяет преобразоваться в банк. В прошлом году соответствующие законодательные поправки были приняты, которые позволяют провести конвертацию без того, чтобы сдать сперва лицензию микрофинансовой организации, можно подать, провести конвертацию и получить банковскую лицензию", - рассказала Абылкасымова.

Утечка личных данных

Личные данные клиентов казахстанского банка были в открытом доступе. Специалисты АО "Государственная техническая служба" обнаружили уязвимость на интернет-ресурсе одного из казахстанских банков второго уровня во время мониторинга.

"Специалисты АО "ГТС" обнаружили бэкап файл (доступный для скачивания неавторизованным пользователям), содержащий исходный код веб-приложения. Бэкап файл содержал персональную информацию клиентов и сотрудников банка, а именно: 11 файлов, среди которых находилась информация о сотрудниках банка с паролями от доступа к VPN", – рассказали в пресс-службе "ГТС".

Повышение зарплаты

C 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений будет установлена доплата в размере 100% от должностного оклада, включая егерей и лесников.



"Минэкологии совместно с представителями работодателей и профсоюзов работников лесного хозяйства было также выработано решение до 2025 года увеличить в два раза заработные платы вспомогательному персоналу и внештатным работникам природоохранных организаций (с 1 июля 2023 года – на 70%, с 1 января 2024 года – на 85% и с 1 января 2025 года – на 100%)", - сообщили в ведомстве.



Скелет человека в мешке

В Экибастузе 24 апреля в талых водах при въезде на старое кладбище в полиэтиленовом мешке обнаружили скелетированный труп человека.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 99 УК РК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция просит оказать содействие в установлении личности.

Пожизненное за госизмену

В России одобрили пожизненное заключение за госизмену. Совет Федерации РФ одобрил поправки в действующий УК РФ, где максимальное наказание было – лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Теперь максимальное наказание по ст. 205 УК ("Террористический акт") вырастет с 15 до 20 лет тюрьмы; по ст. 361 УК ("Акт международного терроризма") будет грозить от 12 лет до пожизненного лишения свободы; по ст. 205.4 УК ("Организация террористического сообщества и участие в нем") – от 10 до 15 лет тюрьмы.



