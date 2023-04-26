Пшеницу под видом ячменя пытались провезти в Казахстан из России

Сотрудники Департамента государственных доходов по Костанайской области совместно с пограничной службой 26 апреля текущего года на АПП "Убаган" задержали машину, на которой пытались завезти пшеницу из России, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ДГД, в целях "обхода" действия запрета на ввоз пшеницы участники ВЭД вновь пытались провезти 30 тонн пшеницы с использованием товаров прикрытия и подложных документов.

Пшеницу скрыли в машине под слоем ячменя.

В ДГД напомнили, что 21 апреля текущего года на АПП "Кайрак" были пресечены две попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн.





Департамент государственных доходов по Костанайской области призывает участников ВЭД соблюдать действующее законодательство республики.

Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы 10 апреля 2023 года сроком на шесть месяцев.