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В Казахстане вводится запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

В Казахстане вводится запрет на ввоз пшеницы из других стран Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 10 апреля 2023 года "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 10 апреля 2023 года.

В Казахстане с 15 апреля вводится запрет на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлажденной (сом и судак) сроком на 6 месяцев.

А с 8 апреля министр сельского хозяйства приостановил запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана.

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