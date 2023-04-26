Ремонт дорог, пробивка улиц и строительство моста ведутся в Астане

С наступлением теплых благоприятных дней в столице возобновили ремонтно-строительные работы на дорогах. В этом году в городе планируется отремонтировать более 70 улиц, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году планируется провести работы по среднему ремонту 72 улиц общей протяженностью 54,3 км, 44 из них – центральные улицы протяженностью 40 км, 28 расположены в жилых массивах города, передает официальный сайт акимата Астаны.

Так, будут отремонтированы проспект Аль-Фараби на участке от моста Алаш до ул. Пушкина, ул. Валиханова от пр. Богенбай батыра до ул. Кравцова, пр Ш. Кудайбердиулы от ул. Мустафина до пр. Кошкарбаева, мост "Тулпар", пр. Туран от ш. Коргалжын до ул. Сарайшык и др.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны





Также в числе запланированных работ – ямочный-маршрутный ремонт, обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов.

Кроме того, в текущем году в столице будут строить 31 улицу протяженностью 13 км. Завершатся в полном объеме работы по четырем улицам, по 19 – продолжатся, по еще восьми – только начнут.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны





Также в этом году откроют автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны





Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой. Начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода.

Проект рассчитан на два года. В конце 2024 планируется обеспечить проезд.





Фото: Zakon.kz



