В Шымкенте отремонтируют 20 магистральных улиц

Об этом шел разговор 26 апреля с жителями Аль-Фарабийского района на отчетной встрече акима города Мурата Айтенова с населением, сообщает Zakon.kz.

На совещании были представлены показатели социально-экономического развития района и ход выполнения плана на текущий год.





Фото: акимат города Шымкента





В соответствии с поручением акима города М. Айтенова в начале текущего года был проведен специальный мониторинг состояния дорог в Шымкенте. Анализ показал, что 20 магистральных улиц нуждаются в ремонте. На них до конца года будет проведен средний ремонт.





Фото: акимат города Шымкента





Кроме того, аким Шымкента поручил привести в порядок парковочные места и тротуары, расположенные возле крупных торговых домов и оптовых центров города. Это поможет снизить количество заторов, а также будет способствовать усилению безопасности движения.

Для организации безопасности жителей в городе в этом году планируется установить 15 дополнительных светофоров в микрорайонах и жилых массивах с интенсивным дорожным движением.





Фото: акимат города Шымкента



