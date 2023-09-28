Нет урн и люди все бросают: мусор в городе возмутил акима Шымкента
Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на встрече с жителями Аль-Фарабийского района высказался о наболевших вопросах города, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в городе нет единого дизайн-кода.
"Все как попало. Я один раз за это время видел, как чистили улицу, нет урн и люди все бросают. Это все вкупе".Габит Сыздыкбеков
Кроме того, как отмечено в публикации "Отырар", аким признает, что есть чиновники, которые абсолютно не владеют ситуацией.
"Кадровые изменения неизбежны везде и всегда. Некомпетентных и равнодушных на государственных постах быть не должно". Габит Сыздыкбеков
18 сентября жители Шымкента обращались к новому акиму с необычной просьбой: горожане попросили его сделать бесплатным проезд на общественном транспорте.
Габит Сыздыкбеков стал новым акимом Шымкента 5 сентября 2023 года.
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