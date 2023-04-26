Александр Бублик одержал драматичную победу на старте "Мастерса" в Мадриде

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик выдал матч-триллер в первом круге грунтового турнира ATP 1000 на кортах испанской столицы, обыграв колумбийца Даниэля Элахи Галана в трех тяжелейших сетах, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана, чтобы победить южноамериканского теннисиста Даниэля Элахи Галана, занимающего сотое место в мировом рейтинге, потратил почти три часа игрового времени.

Стартовая партия, которая увенчалась успехом Александра на тай-брейке – 17:15, заняла 1 час и 7 минут. Затем удача повернулась к колумбийцу, который забрал второй сет и так же на тай-брейке – 7:4.





Решающая партия отняла немало нервов и у теннисистов, и у многочисленной публики, среди которых были казахстанские фанаты Александра Бублика.

Нельзя не отметить, что на решающий и финальный 10-й гейм наш теннисист потратил рекордные 13 минут и с 8-го матч-бола сумел завершить этот невероятный поединок в свою пользу – 6:4. А с ним и заработал проход во второй круг испанского турнира, где его ждет седьмая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне.

В битве с Галаном казахстанец подал 17 эйсов, ну, и конечно, не обошлось без стандартных двойных ошибок, которых в этот день накопилось у Бублика аж 13 штук.