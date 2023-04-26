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Ситуация в Украине: США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского, санкции против патриарха Кирилла

Ситуация в Украине 26 апреля Фото: pexels
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России, сама Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.
  • Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. КНР направит своего представителя в Украину. Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня.
  • Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил Зеленский после разговора с Си Цзиньпином.
  • Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения – добавил пресс-секретарь Зеленского.
  • В США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского, но не знают, был ли он полезен, рассказали в Белом доме.
  • Палата представителей США рассмотрит резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года.
  • МИД РФ о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование.
  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба: НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России.
  • Правительство Чехии решило ввести санкции против патриарха Московского Кирилла. Уточняется, что санкции против него ввели из-за его поддержки действий российских сил в Украине. Ограничения предполагают запрет въезда в Чехию и заморозку активов на территории страны.
  • В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации рассказали, что за прошедшие сутки Донецк и близлежащие населенные пункты обстреливались ВСУ 26 раз. Жилые кварталы Донецка были атакованы 19 раз.
  • Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Мы – Украина" заявила о тихо идущем контрнаступлении, которое постепенно достигает своих целей.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что политика США и ряда западных стран, которые подталкивали Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешней ситуации в стране.
  • Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, действия Украины угрожают этому, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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