Ситуация в Украине: США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского, санкции против патриарха Кирилла
Фото: pexels
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России, сама Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.
- Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. КНР направит своего представителя в Украину. Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня.
- Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил Зеленский после разговора с Си Цзиньпином.
- Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения – добавил пресс-секретарь Зеленского.
- В США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского, но не знают, был ли он полезен, рассказали в Белом доме.
- Палата представителей США рассмотрит резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года.
- МИД РФ о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба: НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России.
- Правительство Чехии решило ввести санкции против патриарха Московского Кирилла. Уточняется, что санкции против него ввели из-за его поддержки действий российских сил в Украине. Ограничения предполагают запрет въезда в Чехию и заморозку активов на территории страны.
- В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации рассказали, что за прошедшие сутки Донецк и близлежащие населенные пункты обстреливались ВСУ 26 раз. Жилые кварталы Донецка были атакованы 19 раз.
- Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Мы – Украина" заявила о тихо идущем контрнаступлении, которое постепенно достигает своих целей.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что политика США и ряда западных стран, которые подталкивали Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешней ситуации в стране.
- Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, действия Украины угрожают этому, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ