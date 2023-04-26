Ситуация в Украине: США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского, санкции против патриарха Кирилла

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России, сама Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. КНР направит своего представителя в Украину. Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня.

Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил Зеленский после разговора с Си Цзиньпином.

Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения – добавил пресс-секретарь Зеленского.

В США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского, но не знают, был ли он полезен, рассказали в Белом доме.

Палата представителей США рассмотрит резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года.

МИД РФ о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба: НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила запрос представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России.

Правительство Чехии решило ввести санкции против патриарха Московского Кирилла. Уточняется, что санкции против него ввели из-за его поддержки действий российских сил в Украине. Ограничения предполагают запрет въезда в Чехию и заморозку активов на территории страны.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации рассказали, что за прошедшие сутки Донецк и близлежащие населенные пункты обстреливались ВСУ 26 раз. Жилые кварталы Донецка были атакованы 19 раз.

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Мы – Украина" заявила о тихо идущем контрнаступлении, которое постепенно достигает своих целей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что политика США и ряда западных стран, которые подталкивали Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешней ситуации в стране.

Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, действия Украины угрожают этому, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Читайте также Си Цзиньпин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским В России одобрили пожизненное заключение за госизмену В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

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