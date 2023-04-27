Дети металлургов АО "АрселорМиттал Темиртау" открыли выставку

"Мир на кончиках пальцев" – под таким названием в Темиртау открылась выставка, посвященная Всемирному Дню Земли. Экспозицию из 275 творческих работ подготовили дети металлургов – студийцы Детско-юношеского центра АО "АрселорМиттал Темиртау".

С 22 апреля по 12 мая выставка "Мир на кончиках пальцев", посвященная Международному Дню Земли, проводимого в рамках ООН в защиту экологической среды, будет работать ежедневно, кроме воскресенья, в городском историко-культурном музее с 10.00 до 18.00. В экспозиции представлены работы воспитанников образцовой изостудии "Коллаж", студии "Компьютерная графика", студии "Лепка" и клуба любителей рукоделия "Дарын".

Право открыть XIX благотворительную выставку было предоставлено и.о. директора по производству "АрселорМиттал Темиртау" Сергею Голубцову.

"Это большая честь для меня открывать такую замечательную выставку. На самом деле и не хочется много говорить, хочется впитывать эту чудесную атмосферу, которая исходит от картин и поделок. Хочется, чтобы как можно больше посетителей получили заряд бодрости, настрой двигаться вперед и ощущать мир в более ярких красках. Огромное спасибо детям и организаторам выставки. Компания "АрселорМиттал Темиртау" приложит все усилия, чтобы поддерживать творчество нашего подрастающего поколения в дальнейшем". Сергей Голубцов

Фото: пресс-служба АО "АМТ"

Гостями мероприятия стали председатель профсоюза металлургов "Жактау" Виктор Щетинин, работники металлургического комбината, депутатский корпус, родители студийцев и просто любители творчества.

"Наши дети очень старались! Вниманию гостей представлены такие виды работ, как батик, коллаж, живопись, компьютерная графика, декоративно-прикладное искусство. В выставке приняли участие 114 детей ДЮЦа АО "АрселорМиттал Темиртау". Мы искренне благодарим администрацию компании за заботу о наших детях, за бесплатное дополнительное образование и возможность проведения такой яркой весенней выставки детского творчества. Спасибо педагогам, родителям, детям и друзьям центра, без которых наше мероприятие не состоялось бы", – обратилась к присутствующим начальник ДЮЦ АО "АрселорМиттал Темиртау" Ольга Кисличенко.

Фото: пресс-служба АО "АМТ"

На торжественном открытии также выступили театральная студия "Богема", которая представила постановку на экологическую тематику, и детский театр дизайн-моды образцовой изостудии "Коллаж" с новой коллекцией "Волшебницы". В завершении официальной части победителям и участникам выставки вручили призы от компании "АрселорМиттал Темиртау".