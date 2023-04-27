"Алтай" одержал вторую победу на женском клубном чемпионате Азии по волейболу
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Чемпионки Казахстана не дали никаких шансов своим соперницам и разгромили монгольских волейболисток в трех партиях – 25:12, 25:9, 25:11. Тем самым волейбольная дружина из Усть-Каменогорска записывает в свой актив вторую победу в двух матчах нынешнего континентального первенства.
Фото: Instagram/avcvolley
В стартовом туре казахстанки одержали волевую победу над лучшей командой Тайланда – "Даймонд Фуд" (3:2). После этих успехов "Алтай" ждет настоящий экзамен против одного из сильнейших клубов Китая – "Ляонинг Донхуа". Это ответственный поединок, и от его результата зависит дальнейшее турнирное расположение волейбольной дружины из Казахстана.
Победитель противостояния между "Алтаем" и "Ляонинг Донхуа" гарантирует себе путевку в полуфинал клубного чемпионата Азии-2023. Этот матч пройдет 27 апреля, начало матча – в 12:30 по времени Астаны.